“Con queste curve si rischia un incidente”: Francesca Cipriani, seno e lato B esagerati in primo piano [FOTO]

Francesca Cipriani protagonista de La Pupa e il Secchione e viceversa

Francesca Cipriani è una degli ex concorrenti del Grande Fratello che è riuscita a mantenere la popolarità e il successo grazie alla propria caparbietà. E la soubrette abruzzese ne ha tanta in tutti i sensi. Infatti negli anni ha deciso di rifarsi più volte il seno arrivando all’ottava taglia e pronunciare anche il lato B.

Da circa un mese è impegnata nella co-conduzione de La Pupa e il secchione e viceversa al fianco di Paolo Ruffini, mentre nelle ultime ore ha messo su un siparietto divertente al punto che Barbara D’Urso si è buttata per terra dalle risate.

Il cambio look choc a Domenica Live: Barbara D’Urso si getta sul pavimento

Dopo il torneo Domenica Alive del passato anno, Barbara D’Urso e i suoi autori di Domenica Live hanno deciso di mettere in piedi una nuova rubrica: Cambio look choc. Nella puntata andata in onda il 2 febbraio 2019 l’ex naufraga dell’Isola dei famosi ed ex gieffina dove impersonare una persona che non sopporta per niente: Barbara Alberti, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Dalla scala dello studio 11 di Cologno Monzese la Cipriani è scesa con una parrucca simile all’acconciatura della scrittrice e anche delle rughe al volto. Ma una volta giunta al cospetto di Carmelita è accaduto qualcosa di inaspettato.

Francesca Cipriani: da Barbara Alberti alla mise esplosiva

Ebbene sì, Francesca Cipriani ha spiazzato tutti i presenti togliendosi gli abiti di Barbara Alberti e mostrandosi con un vestitino nero succinto tempestato di paillettes. Alla sua destra, inoltre, uno spacco vertiginoso lascia scoperta la gamba a favore della telecamera di Domenica Live.

La foto in questione, che è stata condivisa sul suo seguitissimo account IG, mostra la bella 35enne in tutto il suo splendore. Ovviamente i follower non hanno non potuto notare le curve della loro beniamina: décolleté e lato B da paura. Ecco il post in questione che in pochissimo tempo ha ricevuto quasi 20 mila likes e tantissimi commenti positivi: