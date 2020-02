Uomini e Donne, Juan Luis ‘ritorna’ da Gemma: sento che mi manca…

Juan Luis ripensa a Gemma

Da anni ormai conosciamo Gemma Galgani. Protagonista indiscussa di Uomini e Donne, circa un mese fa ha chiuso definitivamente la sua conoscenza con Juan Luis. Il napoletano, più volte è stato accusato di essere falso e aver preso in giro la dama, per ottenere visibilità.

A distanza di un mese e mezzo dal suo addio al trono over, il medico dentista è ritornato sulla vicenda e su quanto accaduto all’interno del programma, dove è stato invitato da Maria a lasciare la trasmissione. Nel dettaglio è tornato a parlare di Gemma e di cosa prova attualmente per la torinese.

L’addio tra Gemma Galgani e Juan Luis

Gemma Galgani ha creduto molto in questa conoscenza e sopratutto nella buona fede di Juan Luis. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è stato infatti rinominato il nuovo ‘Giorgio Manetti’, non solo per la sua bellezza ma anche per il suo fascino.

La dama è rimasta incantata dalla sulla galanteria la prima volta che lo ha visto e ha cercato in ogni modo di conquistarlo. Dopo le vacanze di Natale, dove Juan è praticamente sparito, Gemma ha tirato le somme decidendo così di chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto con il cavaliere.

La donna si è sentita usata e ha iniziato a tenere in considerazione alcune segnalazioni sull’uomo tra cui quelle portate da Armando Incarnato. Di conseguenza, il dentista è stato invitato a tornarsene a casa. Ma cosa è cambiato adesso?

Il cavaliere napoletano pronto a ritornare a Uomini e Donne?

Recentemente intervistato dal ‘Magazine di Uomini e Donne’, Juan Luis ha spiegato come si sente oggi e cosa prova ancora per la Galgani. A quanto pare, sente ancora la sua mancanza ma nello stesso tempo non riesce ancora ad accettare il modo in cui è stato trattato.

Ciano non capisce il motivo di tutto quell’odio e dolore rivolto nei suoi confronti e sopratutto non ha apprezzato alcune bugie di Gemma. Secondo il cavaliere, quella notte trascorsa in albergo insieme è stata meravigliosa infatti hanno dormito abbracciati e sereni.

Inoltre, ha voluto precisare ancora una volta che con la sorella di Armando Incarnato non c’è mai stato nulla e che come Maria ha dato la possibilità a tante persone di restare nel programma anche lui si aspettava lo stesso.