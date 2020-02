Avete mai visto la suocera di Pier Silvio Berlusconi? Ecco chi è la madre di Silvia Toffanin

La madre di Silvia Toffanin è una bidella nata in Australia

Da oltre dieci anni Silvia Toffanin è la padrona di casa di Verissimo, il contenitore televisivo del pomeriggio di Canale 5. L’ex Letterina di Passaparola è ormai abituata ad intervistare personaggi dello spettacolo, mentre lei difficilmente parla della sua vita privata.

Infatti, come il compagno Pier Silvio Berlusconi, la professionista veneta è molto riservata. Tuttavia, qualche tempo fa l’ex collega di Ilary Blasi ha deciso di parlare con una giornalista del periodico femminile Grazia, parlando della sua infanzia e il rapporto coi genitori.

I genitori della conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin è stata sempre una figlia modello, anche se il padre è stato sempre molto geloso di lei. In tutti questi anni di televisione la compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha ami parlato dei suoi genitori, quindi si conosce ben poco di loro. Sappiamo che la mamma è una bidella mentre il papà un operaio.

La conduttrice di Verissimo ha trascorso un’adolescenza molto tranquilla in quel di Corigliano, un paese del vicentino. Silvia ha una sorella più piccola, Daiana che è molto bella quanto lei. La madre delle due non è nata nel nostro Pese, bensì a Sidney, nella lontana Australia di cui in questi ultimi tempi si è parlato per i numerosi incendi. Infatti Silvia e Daina parlano due lingue.

Parlando dei genitori, la padrona di casa di Verissimo ha detto che mentre loro lavoravano lei stava con i nonni. Entrambi le raccontavano i ‘fatti di gossip’ del paese e la coinvolgevano nelle loro attività, ad esempio il Rosario, le processioni oppure giocare a carte.

La forte gelosia del padre di Silvia Toffanin

Nella lunga intervista rilasciata tempo fa a Grazia, Silvia Toffanin ha fatto capire che la sua vita amorosa da adolescente è stata molto difficile? Per quale motivo? Il padre della conduttrice di Verissimo era molto geloso dei ragazzi che frequentava. Al magazine ha raccontato che all’epoca nei paesi si usava di uscire in comitive, ovvero con i propri amici.

Ogni volta che i compagni suonavano alla sua porta il genitore rispondeva sempre che Silvia non era in casa. Le uscite in discoteca erano limitate e solo in presenza del papà. Restava in auto fuori il locale e l’aspettava finché non finiva la serata.