Uomini e Donne: inedite confessioni fuori onda di Carlo, Daniele e Sara (VIDEO)

Oggi, lunedì 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, ciò che i telespettatori non sanno, però, è quello che è accaduto fuori onda. Sul sito Witty TV, infatti, sono stati pubblicati dei video inediti contenenti delle dichiarazioni a caldo fatte dai tre protagonisti di questa stagione del talk show.

Le clip in questione sono state effettuate poco prima della registrazione della puntata che è stata trasmessa oggi. Per tale ragione, attraverso la visione di tali filmati si potrà comprendere meglio le reazioni dei vari protagonisti di questa esperienza.

Il fuori onde di Carlo Pietropoli: ecco perché era arrabbiato

La puntata odierna del trono classico del talk show di Maria De Filippi è incominciata parlando di Carlo e delle esterne fatte con le sue corteggiatrici. A destare parecchio sgomento è stata soprattutto la lite con Cecilia.

La Zagarrigo, dopo essere stata etichettata come falsa e costruita, ha deciso di abbandonare la trasmissione. Pietropoli è entrato in puntata alquanto adirato e il suo comportamento è stato spiegato in un fuori onda pubblicato sul sito dedicato a Uomini e Donne chiamato Witty TV.

Nel video ripreso dietro le quinte, il ragazzo si è mostrato parecchio turbato ed ha detto di aver passato dei giorni di intense riflessioni. In questo periodo si sta interrogando molto sulle sue corteggiatrici e su una in particolare, Cecilia. Il tronista è molto preso da lei, ad ogni modo c’è qualcosa che lo turba e non gli permette di fidarsi al 100%. (Clicca qui per il video)

I video di Sara e Daniele di Uomini e Donne

In seguito, sono stati pubblicato i fuori onda anche degli altri due tronisti di Uomini e Donne. Daniele si è detto tutto sommato contento di come stiano andando le cose, anche se è solo all’inizio. Dal Moro ha asserito di essere uscito con diverse ragazze, alcune delle quali molto interessanti. Infine, è stata data la parola a Sara.

Quest’ultima ha dichiarato di essere molto felice della piega che sta prendendo il suo percorso, sta di fatto che è entrata in puntata alquanto rilassata. La ragazza sta conoscendo i suoi corteggiatori ed è fiera del modo in cui si sta rapportando a loro. Semplicità e genuinità sono, sicuramente, le parole d’ordine del suo percorso.