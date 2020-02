Una Vita trame spagnole: Liberto se ne va di casa per sempre

Non sarà un periodo facile per Liberto nelle prossime puntate di Una Vita. Tutto inizierà quando Genoveva farà in modo che Casilda scopra il tradimento del Palacios con la nuova dark lady. Intanto, Ramon si metterà d’impegno per salvare i vicini dalla rovina economica.

Una Vita anticipazioni: una speranza per Acacias

Nelle prossime puntate della soap, che i telespettatori italiani vedranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana per via della differenza di programmazione con gli episodi spagnoli, Ramón e Felipe proveranno a recuperare i soldi rubati da Genoveva e Bryce ai vicini investendo in una compagnia di assicurazioni.

Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita svelano che Felipe si avvicinerà pericolosamente alla domestica Marcia, alla quale insegnerà a leggere e scrivere. Tra i due scoccherà la scintilla e Felipe, preso dalla passione, bacerà la bella cameriera.

Cinta ed Emilio, nel frattempo, ufficializzeranno la loro relazione, sebbene consapevoli che il loro amore verrà contrastato dalle loro famiglie. Ramón parlerà ai vicini, dicendo loro di investire nell’assicurazione La Tizona. Liberto darà una mano vendendo la sua biblioteca ad Ignacio, così da recuperare più denaro possibile.

Liberto dice addio a Rosina

Come narrano le anticipazioni di Una Vita, Felipe vorrà fare le cose sul serio con Marcia e le chiederà di accompagnarlo ad un evento importante. La bella brasiliana ne sarà onorata e si rivolgerà ad Agustina per trovare un abito all’altezza. La donna però, inizierà a non stare bene, facendo preoccupare l’amica. Marcia attribuirà l’improvvisa perdita di sensi all’ansia per l’evento al quale dovrà partecipare con Felipe, ma la situazione sarà più grave del previsto.

Intanto, Cinta prenderà coraggio e parlerà a Rafael, confessandogli di essere innamorata di Emilio. Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Liberto proverà a cercare un dialogo con Rosina, ancora arrabbiata e delusa dopo aver scoperto il suo tradimento con Genoveva.

A quel punto, il giovane Palacios penserà che sia arrivato il momento di prendersi le proprie responsabilità. Sebbene a malincuore, preparerà le ultime valigie e dirà alla moglie di essere pronto a lasciarla per sempre, abbandonando il tetto coniugale.

Susana, venuta a sapere della rottura dei due, tenterà di convincere Rosina a ripensare a quanti momenti belli ha vissuto insieme a Liberto, ma la donna non avrà alcuna intenzione di perdonarlo. Sarà davvero finita? Lo scopriremo con le prossime anticipazioni spagnole della soap Una Vita.