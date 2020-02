Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita schiaffeggia Genoveva

Cosa succederà nelle prossime puntate di Una Vita? Negli episodi della soap in onda in questi giorni su Canale 5, finalmente Lolita e Antonito possono pensare al matrimonio dopo che Casilda e Ceferino si sono baciati, spezzando la maledizione di Cabrahigo.

I due si sono salutati a malincuore, promettendosi reciprocamente di rivedersi quando avranno dimenticato i rispettivi coniugi, morti in circostanze tragiche. Lolita invece è al settimo cielo, impegnata nei preparativi del suo matrimonio. La domestica, dopo essere convolata a nozze, dovrà affrontare una difficile situazione che riguarda Rosina, una delle sue migliori amiche.

Una Vita spoiler: Rosina smaschera Genoveva

Nelle puntate spagnole della soap opera prossimamente in onda su Canale 5, Genoveva e il perfido marito Alfredo Bryce semineranno il terrore nel quartierino. I due ruberanno i soldi dei vicini e faranno in modo che il piano di Ramon per salvarli vada in fumo. Rosina però, grazie alle sue abili doti investigative, riuscirà a scoprire il loro piano.

Immediatamente, la madre di Leonor si recherà da Ignacio che, furibondo, la inviterà a non intromettersi nei suoi affari. Nel frattempo Ursula ricatterà Marcia, costringendola a darle preziose informazioni ad Alfredo, così che possa continuare ad ingannare i vicini.

Se non lo farà, dirà a tutta Acacias che lei e Felipe hanno una relazione clandestina. Come svelano gli spoiler della soap Una Vita, Marcia non potrà fare altro che eseguire gli ordini della perfida Dicenta, consegnandole dei documenti chiave per il suo piano.

Lolita affronta Genoveva

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Felicia e Bellita si metteranno d’accordo per far litigare i rispettivi figli, rompendo il loro fidanzamento. Nello stesso tempo Alfredo tradirà la fiducia di Genoveva, rivelando a Lolita che la moglie è la sola artefice della truffa economica ai danni dei vicini.

Lolita incontrerà Genoveva in piazza e, senza dire nulla, la schiaffeggerà davanti ai visi sbigottiti dei compaesani. La coraggiosa moglie di Antonito verrà anche a sapere che la dark lady ha incastrato Liberto per separarlo da Rosina e non perderà tempo per informare l’amica.

Nonostante le sue parole, la madre di Leonor non si deciderà a perdonare il marito, meditando di lasciare il paese. Nelle nuove puntate di Una Vita inoltre, Cinta ed Emilio si lasceranno, con grande gioia dei loro genitori. Lolita invece chiederà aiuto a Felipe e Ramon per mettere dietro le sbarre Genoveva e Alfredo, ma l’impresa si rivelerà molto più complicata del previsto.