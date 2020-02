Un posto al sole, anticipazioni 4 febbraio: Serena e Leonardo si lasciano andare

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata che sarà trasmessa su Rai 3 al solito orario di martedì 4 febbraio, assisteremo a svariati colpi di scena. Serena e Leonardo condivideranno un momento spensierato che porterà i fan della coppia Serena-Filippo a tremare.

Marina, dopo la parentesi bollente con Roberto Ferri, cercherà di non incontrare Fabrizio, ma per una questione lavorativa non potrà evitarlo a lungo. Grosse novità per la coppia Andrea e Arianna, presto le cose tra i due piccioncini cambieranno.

Un posto al sole anticipazioni puntata 4/2

Nella puntata di martedì 4 febbraio di Un posto al sole, assisteremo a svariati intrecci al cardiopalma. Continuerà a tenere banco la crisi coniugale tra Serena e Filippo con la donna che cerca in ogni modo di dimenticare la delusione d’amore, dovuta al tradimento del marito, trovando consolazione da Leonardo.

Ebbene, quest’ultimo e la Cirillo si lasceranno andare e trascorreranno un momento di leggerezza! Filippo, bruciante di gelosia, sarà tormentato. Vedendo suo figlio ridotto in quel modo, Roberto lo spronerà a reagire e a parlare nuovamente con la moglie.

Nel frattempo, Marina Giordano cercherà in tutti i modi di evitare Fabrizio. La donna, che qualche giorno fa ha trovato conforto tra le braccia di Roberto Ferri, si vedrà costretta a vedere il Rosato sul posto di lavoro. Peccato che le sue intenzioni di evitare l’uomo saranno vani. Fabrizio, difatti, rilascerà una spiazzante dichiarazione alla stampa. Dopo la focosa notte di passione, Andrea si deciderà a parlare alla sua Arianna di un argomento decisamente importante e che potrebbe minare la loro love story.

Spoiler Un posto al sole, il folle gesto della maestra di Bianca

Durante la settimana in UPAS la vicenda della celebre soap opera napoletana si concentrerà anche su Bianca e la Gagliardi. Dopo lo scorretto comportamento dell’insegnante, qualcosa cambierà e la donna commetterà un gesto inaspettato. Successivamente vedremo la piccola Bianca tornare a sorridere perché i suoi incubi saranno finalmente archiviati.

Ornella smaschererà Marcello, ma suderà sette camice pur di far aprire gli occhi a Giulia. Quest’ultima continuerà a spedire una grossa somma di soldi al truffatore in quanto non vorrà stare a sentire Ornella.