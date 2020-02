Un posto al sole, anticipazioni 5 febbraio: Ornella mette Giulia in guardia

Nella puntata di Un posto al Sole, in onda mercoledì sera su Rai 3, ne vedremo delle belle. Per Bianca tutti gli incubi saranno terminati mentre per la maestra Gagliardi no. Leonardo non avrà alcuna intenzione di lasciar perdere Serena anzi si mostrerà fermamente intenzionato a conquistarla. Mentre Filippo dovrà fare i conti con un forte senso di sconforto, Giulia sarà messa in guardia sul conto di Marcello.

Anticipazioni Un posto al Sole, trama mercoledì 5 febbraio

La sceneggiata che la maestra Gagliardi ha fatto a Franco e alla sua piccola alunna le costerà caro. Bianca finalmente potrà tornare a gioire tra i banchi di scuola e questo renderà i suoi genitori estremamente soddisfatti. Per la Gagliardi, invece, inizierà un durissimo periodo in quanto un video sul suo conto circolerà in rete senza pietà. La maestra Maria Grazia rivelerà la sua personalità fragile che lascerà i telespettatori di UPAS a bocca aperta.

Leonardo si mostrerà più deciso che mai a conquistare l’amore di Serena. Tutto ciò non farà altro che far star male Filippo il quale avrà timore di aver perso per sempre l’amata moglie. Tra quest’ultima e il figlio di Roberto i rapporti saranno sempre più in crisi e non sembrerà esserci una via di uscita.

A Palazzo Palladini tutti saranno in apprensione per Giulia. La donna, dopo aver a lungo scambiato dei messaggi con un certo Marcello, si è lasciata completamente sopraffare dall’uomo. Quest’ultimo non ha fatto altro che chiederle del denaro fingendosi povero in canna. Ornella sentirà puzza di bruciato e si allerterà mettendo in guardia la Poggi.

Un posto al Sole spoiler: Giulia chiude con Marcello

Prossimamente a Un posto al sole vedremo complicarsi ancora di più la storia di Giulia dato che la donna telefonerà a Marcello per chiedere spiegazioni e in un primo momento gli crederà. Successivamente la Poggi si sveglierà dal suo ‘sonno’ ed aprirà finalmente gli occhi. L’ennesima delusione d’amore rattristerà la mamma di Angela che cercherà conforto tra le braccia dei suoi amici e dei familiari. Presto i telespettatori della celebre soap assisteranno ad una svolta all’interno della storia di Alberto e Clara.