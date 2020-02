Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni: la disperazione di Agnese

Proseguono senza sosta le puntate della soap opera in onda su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 4, ottenendo risultati a dir poco eccellenti in termini di ascolti. Nelle puntate prossimamente in onda, Salvatore deciderà di lasciare Milano per andare a trovare Giuseppe, che si scoprirà essere in carcere.

La situazione farà inevitabilmente allontanare Agnese e Armando. La Amato sprofonderà nel senso di colpa e inizierà a pensare che tutto quello che è successo al marito sia frutto di una punizione divina.

Il Paradiso delle Signore: Rocco innamorato di Marina

Nelle prossime puntate della soap opera, vedremo che amici e familiari di Federico cercheranno di fare il possibile per migliorare il suo umore. Purtroppo, il delicato intervento del professor Faraone non è andato a buon fine, spegnendo le speranze del giovane di tornare a camminare. Vittorio, dopo aver organizzato una grande festa al Grande magazzino per la festa di San Valentino, coinvolgerà anche il ragazzo nei preparativi.

A dare una mano a Vittorio ci sarà anche Marta, decisa a far tornare il sorriso al povero Federico. Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore inoltre, raccontano che Roberta starà vicino al giovane, nonostante il loro rapporto si sia ormai incrinato.

Con il passare del tempo, Federico capirà di poter condurre una vita normale anche in sedia a rotelle, sebbene non si arrenda mai all’idea di non poter più camminare. C’è ancora una speranza per lui? Nel frattempo, Rocco capirà di essere profondamente attratto da Marina, ma a causa della sua paura di essere rifiutato, non riuscirà a confessarle i suoi reali sentimenti.

Salvatore va in Germania

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 4, vedremo inoltre Salvatore prendere una drastica decisione, volta a trovare suo padre e sapere che cosa gli sia realmente successo. Agnese sarà devastata quando saprà l’intenzione del ragazzo di lasciare Milano. La Amato finirà per allontanarsi da Armando, sentendosi in colpa per quanto successo tra loro.

Agnese arriverà a credere che tutto quello che la sua famiglia sta passando sia una punizione divina. La donna si convincerà che la disgrazia capitata al marito sia conseguenza del fatto che lei stessa si è avvicinata ad un altro uomo. Infine, gli spoiler della soap Il Paradiso delle Signore rivelano che in occasione della festa di San Valentino, Luciano farà una sorpresa a Silvia, sempre più tormentata. Che cosa nasconde il suo cuore?