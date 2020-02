Il Paradiso delle signore trama 7 febbraio: Marta di nuovo incinta? Agnese furiosa con Armando

La trama dell’ultima puntata della settimana, quella di venerdì 7 febbraio, del Paradiso delle signore è molto avvincente. Saranno davvero numerosi gli avvenimenti che si verificheranno, tra cui la scoperta di Marta di essere, forse, di nuovo in dolce attesa.

Agnese, invece, farà un’amara scoperta su Armando, che la porterà ad allontanarsi drasticamente da lui. Proprio quando comincerà a fidarsi, sarà spiazzata da una brutta bugia. Marcello, invece, si lascerà andare ad un bacio appassionato con Lorena e questo farà arrabbiare moltissimo Roberta.

Spoiler 7 febbraio: la scoperta di Agnese e la scenata di Roberta

Nel corso dell’episodio del 7 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Agnese apprenderà che Amando ha ricevuto una lettera molto importante. All’interno della missiva saranno presenti delle informazioni che potrebbero servire alla sarta a scoprire dove si trovi suo marito Giuseppe Amato. Il fatto che Armando le terrà nascosta questa cosa, farà perdere le staffe alla donna che, infatti, si allontanerà molto dal cavaliere.

Marcello, invece, si renderà conto che Roberta lo ha beccato a baciare Lorena. Allo scopo di non perdere la fanciulla, però, il socio di Salvatore le dirà di non provare nulla per la diva dei fotoromanzi. Tale spiegazione, però, non placherà la rabbia di Roberta la quale incomincerà a non fidarsi molto di lui.

Marta potrebbe essere di nuovo incinta al Paradiso delle signore

Proprio nel momento in cui l’ex di Federico si deciderà ad aprirsi un po’ di più con il Barbieri, si troverà a fare fronte alla competizione con un’altra donna. Questa cosa non la farà stare per nulla tranquilla. Ad ogni modo, tra gli avvenimenti più interessanti della puntata di venerdì 7 febbraio del Paradiso delle signore ci sarà la scoperta di Marta. La giovane Guarnieri, infatti, sarà molto emozionata perché forse c’è una nuova opportunità per lei e Vittorio di diventare genitori.

Al termine della puntata, infatti, la giovane Guarnieri confiderà a suo marito di credere di essere nuovamente incinta. Sarà davvero così? Ma soprattutto, questa volta le cose andranno davvero per il verso giusto? Per scoprire come andrà a finire questa vicenda non ci resta che attendere le prossime puntate.