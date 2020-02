Maria De Filippi mette paura a Fiorella Mannoia, il retroscena

Maria De Filippi mette paura a Fiorella Mannoia? La regina del sabato sera, con programmi come Tu Si Que Vales e C’è Posta per Te esce sempre vincitrice negli ascolti. Il suo rivale, fin qui, è stato Alberto Angela.

Inutile dire che, fatta eccezione per due scontri vinti da Angela con Ulisse, che ha sconfitto due volte il programma Amici Celebrities, la De Filippi si è aggiudicata tutte le sfide contro il divulgatore di Rai 1.

Maria De Filippi leader d’ascolti

Prima con Tu Si Que Vales ed ora con C’è Posta per Te, la bionda conduttrice originaria di Pavia, stravince sempre la gara degli ascolti televisivi. Pertanto, Alberto Angela non può proprio lamentarsi. In particolare, il suo Meraviglie, ha raccolto una media di circa 4 milioni di telespettatori e superiore al 18% di share.

Maria De Filippi è, indubbiamente, una presentatrice molto “temuta” visti i grandi successi dei suoi programmi. Infatti, un varietà che avrebbe dovuto fronteggiare C’è Posta per Te, è stato improvvisamente cancellato dai palinsesti.

Mannoia scappa da C’è Posta per Te

La cantante Fiorella Mannoia ha paura di Maria De Filippi? La Mannoia sarebbe dovuta tornare in televisione con il varietà “1,2,3…Fiorella”, che già era andato in onda nel 2017 con un buon successo di ascolti. Un ritorno che, purtroppo, non accadrà. Il programma, infatti, è stato cancellato dai palinsesti Rai.

I motivi sono sconosciuti. Le malelingue, dicono che l’interprete di “Quello che le donne non dicono” sia voluta scappare da C’è Posta per Te. Infatti, il giorno inizialmente previsto era il sabato sera, stesso giorno in cui andò in onda la prima edizione. A fronteggiare, dunque, C’è Posta per Te nelle settimane post Sanremo sarà il varietà Una Storia da Cantare condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Il programma torna dopo pochi mesi per tre nuove puntate, dedicate rispettivamente a Domenico Modugno, Rino Gaetano e Pino Daniele. Nella prima edizione, andata in onda a novembre 2019, sono andate in onda sempre tre puntate e sui seguenti artisti: Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Una Storia da Cantare va in onda, in diretta, dall’Auditorium Rai di Napoli. La prima puntata di questa edizione andrà in onda il 15 febbraio 2020.