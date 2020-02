Uomini e Donne, anticipazioni 4 febbraio 2020. “Sono molto attivo”: Gemma sconvolta, Anna lascia Mattia [VIDEO]

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo un appuntamento dedicato al Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda la prima puntata settimanale del parterre senior. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, si partirà come sempre con Gemma Galgani.

Quest’ultima è uscita con Emanuele, ovvero il cavaliere che fa personal trainer. Dopo aver cenato insieme, la dama si è irrigidita perchè lui parlando della sua prestanza fisica le ha riferito che è una persona abbastanza attiva anche dal punto di vista sessuale.

Dopo aver parlato a lungo dei due, Antonella chiederà di danzare con l’ex fotomodello visto che entrambi sono amanti del ballo e vivono pure vicino. Anche un’altra donna vorrebbe danzare e questo infastidirà molto Gems.

Spoiler Trono over: la farà di ballo con i ragazzi di Amici

Gli spoiler del Trono over di Uomini e Donne, svelano che Tina Cipollari proporrà la danza con il cocco a lui e Antonella e partirà una gara di ballo con alcuni allievi di Amici di Maria De Filippi. Poi la padrona di casa mostrerà una clip sulla Galgani che piange dopo l’appuntamento scorso perchè durante la sfilata era stata come sempre trattata malamente dalla vamp frusinate.

Subito dopo sarà il turno di Anna e Mattia. La dama vorrebbe chiudere perchè il cavaliere si è lamentato del fatto che la settimana prima durante la sfilata lei ha fatto un gesto come se fossero una coppia e lui invece si sente single.

Uomini e Donne: Anna e Mattia si lasciano

Gli spoiler rivelano anche che Mattia, però, ribadirà la sua intenzione di chiudere con Anna. Quindi si alzerà Valentina dicendo che sta solo inventando una nuova scusa per lasciarla perchè non le piace per la sua età. Nonostante tutto la Tedesco non si arrabbierà ma resterà un po’ delusa perchè si è resa conto che il ragazzo non interesse nei suoi confronti.

Interverrà pure Samuel che dirà ad Anna il fatto che il cavaliere l’accusava di andare troppo di corsa e questo non gli stava bene. Infine Maria De Filippi domanderà a Mattia se vuole danzare con lei ma Anna si rifiuterà. Ecco il video spoiler: