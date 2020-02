Kate Middleton, critiche pesantissime “Vergognati, sei una madre!”

Accuse pesanti per Kate Middleton, l’associazione per l’infanzia The Art Room sta chiudendo per mancanza di finanziamenti, la duchessa non è attiva da tempo

Ogni tanto anche su Kate Middleton si abbatte qualche bufera, ma le accuse che le vengono rivolte poco hanno a che fare con i Bafta 2020. Cosa è successo? Per cominciare, la duchessa ha indossato un abito che ha messo nel 2012 ma che ha arricchito con una parure prestigiosa di Van Cleef and Arpels.

Ha anche aggiunto décolletée di Jimmy Choo e clutch di Anya Hindmarch e reso unico l’abito bianco e oro di Alexander McQueen. Per la quarta volta i duchi di Cambridge hanno partecipato alla cerimonia dei Bafta e Kate come al solito era magnifica.

Anche se l’abito è stata la prima cosa a far discutere, senza dubbio la chiusura del The Art Room ha scatenato grandi polemiche. A riportare la notizia è Il Giornale, che ha rivelato il motivo della chiusura dell’ente. In pratica, mancano i fondi e quindi non può andare avanti.

Kate Middleton da tempo non si occupa dell’ente

L’Art Room è il primo ente per l’infanzia che la Regina ha dato a Kate dopo essersi sposata con William. I dipendenti dell’ente accusano la duchessa di essersi disinteressata dell’associazione e di averle dedicato poco tempo.

Solo all’inizio Kate ha mostrato di avere interesse per sostenere il progetto ma poi ha detto di avere poco tempo per occuparsene. In questo progetto l’arte serve da strumento terapeutico per aiutare bambini che vengono da difficili realtà.

La BBC ha ammesso che la duchessa ha diradato dopo qualche tempo le visite. In più, da gennaio 2017 ha detto di non voler più sostenere il progetto. Poiché l’ente sta chiudendo a causa della mancanza di finanziamenti, Kate viene accusata di essere insensibile ed egoista.

La Middleton giudicata di non essere una buona madre

I dipendenti hanno anche detto che sarebbe sufficiente una donazione di 50mila sterline affinché si evitasse la chiusura dell’ente. Questa cifra è la stessa che utilizza per acquistare i vestiti che indossa. Fra le accuse lanciate alla duchessa ce ne sono di molto pesanti.

Alcuni l’hanno definita insensibile ed egoista, altri invece hanno detto che non sa cosa voglia dire essere madre. E poi, i suoi figli stanno bene, hanno tutto e non hanno bisogno di progetti come questo.

Dopo aver sentito della chiusura dell’ente Emmy O ‘Shaughnessy dell’ente di beneficenza per l’arte di Oxford sta cercando di raccogliere i soldi necessari.