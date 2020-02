Chiara Nasti è di nuovo single: si è lasciata con Ugo, “scambio di messaggi”

E’ tornata single Chiara Nasti single, storia al capolinea con Ugo, lo si capisce dallo scambio di messaggi sul social

E’ finita la storia d’amore tra Chiara Nasti e Ugo Abbamonte, lo si capisce dai messaggi che i due si scambiano sul social. Dalle loro Stories sembra proprio di capire che c’è stata una rottura, o almeno così pare. La Nasti ha pubblicato uno scatto con una didascalia molto chiara. Nella didascalia dice “I’m free” con delle emoticon con il cuore spezzato.

Invece, Ugo ha scritto qualcos’altro, ma ha comunque fatto capire anche lui che fra loro è tutto finito. Non è però ben chiaro cosa ha portato i due a rompere la loro relazione. Dai messaggi inviati sul social non è stato possibile apprendere infatti il perché di questa decisione. I due pare abbiano deciso al momento di soprassedere con le spiegazioni, ma di certo prima o poi arriveranno.

Chiara Nasti non rivela il motivo dell’addio con Ugo

Niente spiegazioni dunque riguardo alla fine della relazione, né da parte di Chiara né da parte di Ugo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha scritto un messaggio in cui dice di essere tutta cuore, che non è una debolezza ma un punto di forza. Il fatto di provare emozioni è comunque un bene, e se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso.

Le parole di Chiara inviate via social tramite Stories Instagram fanno effetto, e fanno pensare che la ragazza abbia sofferto. Nonostante tutto, però, sembra sollevata, perché riconosce che amare è più importante che non amare. I due si sono lasciati svariate volte in passato, ma questa volta sembra quella definitiva. Segno che fra loro non funziona più il rapporto, per cui meglio rompere.

La Nasti difende la sorella Angela

La bella Nasti e Abbamonte insieme hanno condiviso tante cose. Nel 2018, quando l’influencer partecipò sull’Isola dei Famosi, i due erano già fidanzati. La Nasti prese parte alla 13esima edizione del reality ma uscì dopo alcuni giorni. La loro storia è continuata ma ha attraversato molti alti e bassi e la rottura di adesso pare sia quella decisiva.

Sempre attiva sui social, Chiara l’anno scorso è stata criticata perché la sorella Angela divenne tronista di Uomini e Donne. Ma a far discutere ancora di più fu la scelta della sorella, infatti decise di iniziare una storia con Alessio Campoli. I due si lasciarono quasi subito. Il pubblico si convinse che Angela volesse solo visibilità.