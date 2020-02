Antonella Elia, scoop beccato il fidanzato con un’altra

E’ gossip sul fidanzato di Antonella Elia, pare che il fidanzato sia stato beccato con una donna in atteggiamenti intimi, scopriamo cosa sta succedendo

Una notizia bomba lanciata dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, sta per abbattersi su Antonella Elia. Pare che il fidanzato Pietro Dalle Piane sia stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa.

Fra i due sembra ci siano stati atteggiamenti non proprio da amici. La foto è stata pubblicata dal direttore sul suo account ufficiale di Instagram e a prima vista i due non sembrano compromettenti. Tuttavia, per capire che c’è qualcos’altro basta leggere il commento di Signoretti.

Stando all’indiscrezione lanciata dal giornale il compagno di Antonella Elia quindi potrebbe nascondere qualcosa alla gieffina. E dire che l’incontro appassionato fra i due ha destato commozione e tenerezza! Possibile che Pietro abbia mentito così spudoratamente ad Antonella?

Antonella Elia tradita dal fidanzato?

Se questa presunta storia di Pietro con questa misteriosa donna fosse vera la vita di Antonella Elia potrebbe subire uno scossone. Finora la Elia ha trascorso i giorni nella casa del GF con la certezza che fuori ci fosse qualcuno ad aspettarla.

E adesso? Cosa dirà sulle foto che ritraggono il fidanzato con quella donna misteriosa? Il post pubblicato da Signoretti riporta la notizia di un flirt presunto tra Pietro Delle Piane e una donna la cui identità è ancora ignota.

Nel post dice anche che il compagno di Antonella, nonostante la fidanzata si trovi al momento nella casa del GF, pare non ne senta la mancanza. Infatti, in sua assenza si consola con qualcun altro. La bionda che è con lui nella foto sembra avere confidenza con Pietro.

La foto di Andrea con un’altra donna non piacerà alla Elia

Altro che sentire la sua mancanza, Andrea delle Piane sta benissimo e in assenza della Elia passeggia e stringe un’altra donna. Pare che tra i due ci sia affiatamento, oltre che tenerezze e baci, e non sembra si tratti di una che conosce da poco. Insomma, per la Elia è già abbastanza per farsi un’idea sul compagno. O almeno su colui che finora ha pensato fosse il suo compagno.

Nel frattempo nella casa del GF Vip Antonella ha fatto pace con Fernanda Lessa, mentre con Adriana Volpe ha avuto un litigio per il cibo. La Elia di Adriana ha detto che a poco a poco si sta incrinando l’immagine di questa donna che si sente perfetta.