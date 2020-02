Mara: la prima giocatrice trans che esordisce nel calcio femminile

Ad appena 22 anni Mara Gomez esordisce nel ruolo di attaccante nel calcio femminile argentino ed è la prima giocatrice trans a firmare un contratto con il Villa San Carlos

La 22enne Mara Gomez è destinata a rimanere nella storia non solo perché fa parte del calcio argentino e internazionale. Il suo nome sarà ricordato piuttosto perché è la prima trans che firma un contratto per una squadra femminile che gioca nel campionato d’Argentina.

La calciatrice gioca nel ruolo di attaccante ed è stata ingaggiata ufficialmente dal club Villa San Carlos. E’ stato lo stesso club a diffondere l’annuncio riguardante la new entry.

Martedì 8 gennaio l’atleta ha firmato il contratto e la notizia ha fatto il giro di tutta l’Argentina. Le opinioni si dividono e da un lato ci sono quelli favorevoli, dall’altro quelli che si oppongono all’ingresso di una calciatrice trans in un torneo femminile. (Continua dopo la foto)

Mara Gomez entusiasta di far parte della squadra

In passato militante nel Malvinas, Mara Gomez è al settimo cielo per essere entrata nella squadra che gioca nel campionato d’Argentina. Sin da subito ha manifestato la sua gioia per questa nuova avventura professionale.

La Gomez ha anche aggiunto che è pronta per contribuire alla vittoria della squadra che l’ha ingaggiata e si impegnerà al massimo per dare dei risultati. La giovane ha anche detto di spiegato di non avere paura di cosa diranno le altre giocatrici e non le interessano neanche i pareri dei tifosi.

In un’intervista rilasciata al giornale argentino El Dia, la Gomez ha ribadito di aver giocato in tanti club e di essere stata trattata sempre bene. Nessuno ha mai osato escluderla o discriminarla, tutti hanno lo stesso obiettivo, quindi non avrebbe senso.

Polemiche per l’ingresso della Gomez nella squadra

Tuttavia, anche se Mara Gomez ha presto molto bene questo ingresso nella squadra e non appare preoccupata, non sono mancate le polemiche.

Da qualche settimana in Argentina e un po’ ovunque il dibattito sull’entrata della giocatrice trans nella squadra si è acceso. L’opinione pubblica si è spaccata in due: da una parte ci sono quelli che pensano non sia stata una scelta basata sull’equilibrio.

Infatti, la nuova bomber rispetto alle colleghe è più avvantaggiata proprio per le sue per caratteristiche fisiche. Invece, dall’altro lato ci stanno coloro che vedono l’ingresso della bomber trans come una dimostrazione chiara che non ci sono discriminazione nei loro confronti. In genere nei campionati professionistici vengono messi da parte.