Antonella Elia tradita dal fidanzato? Lo scoop in diretta

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP è stato svelato uno scoop: il fidanzato di Antonella Elia è stato paparazzato insieme ad un’altra. A giudicare dalle foto e dagli sguardi complici pare non essere qualcosa da sottovalutare. La notizia viene naturalmente comunicata alla Elia dato che le foto verranno pubblicate martedì 4 febbraio sul nuovo numero di Nuovo.

Antonella Elia scopre del presunto tradimento da Adriana Volpe

Dopo aver mostrato all’Italia intera le foto che, su Nuovo, ritraggono Pietro insieme ad una bionda, Alfonso Signorini si collega con la casa per dare una missione speciale ad Adriana Volpe. Sarà proprio la nota conduttrice TV, dopo il duro scontro avuto con lei nei giorni scorsi, a dover comunicare ad Antonella Elia che il suo fidanzato Pietro l’ha forse tradita con una donna misteriosa.

Adriana Volpe viene così chiamata nella stanza dei LED per visionare le fotografie in questione. Le viene spiegato il delicato compito che avrà da svolgere e le viene chiesto di isolarsi dal gruppo con Antonella Elia per parlarle. Ed effettivamente è quel che accade appena la Volpe rientra in casa.

Le due donne si appartano su un divano della casa e lo sguardo di Antonella è sempre più preoccupato. Ha intuito che è successo qualcosa e che Adriana sta per svelarle qualcosa di importante. Lo sguardo della trentina, d’altro canto, non lasciava spazio a dubbi.

La reazione di Antonella

Le parole di Adriana Volpe conducono dolcemente Antonella Elia verso la verità. Una verità in cui le viene di molto indorata la pillola. Adriana racconta di aver visto delle foto che ritraggono Pietro in compagnia di una donna. Specifica che non si vede alcun bacio ma semplicemente che i due camminano per strada mano nella mano. “Credevo fosse morto qualcuno” commenta Antonella Elia.

È proprio lei, pochi minuti dopo, a vedere le foto. Dopo un primo momento di sconcerto, scopriamo chi è la donna misteriosa: Fiore Argento, l’ex compagna di Pietro. “Questa me la paga assai”, “Mi fidanzo con Aristide” replica Antonella Elia molto scocciata. La promessa tra i due fidanzati, infatti, era di non rivedere i rispettivi ex.