Oroscopo Branko 4 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 4 febbraio porta una ventata di novità da non sottovalutare. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 4 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Se cercate una compagnia stimolante, la brillante Luna in Gemelli vi mette a contatto con persone con il vostro stesso sogno. Questo non è il momento di buttarvi in grandi imprese finanziarie ma l’esperienza aiuta a maturarvi. La passione amorosa è alle stelle.

Toro – La forza dell’amore vi aiuta a superare e vincere tutti i fastidi nell’ambiente lavorativo. Non solo voi siete in crisi ma anche gli altri, quindi andate avanti con colloqui e chiarimenti. Venere vi regala altri tre giorni pieni di sensualità nel campo dell’amore.

Gemelli – In questa giornata Marte è in opposizione e la Luna nel segno è in aspetto stressante. Questa è la conferma che state vivendo un momento vivace nel campo professionale, nei rapporti stretti e nel matrimonio. Le passioni si risvegliano.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata Mercurio vi è amico, Marte è ancora nel settore della vita pratica. L’uomo delle stelle consiglia di mandare avanti le iniziative e la ricerca, senza far capire a nessuno la vostra ossessione per i soldi. Conquiste entro il 7 febbraio.

Leone – L’amore è al centro dell’attenzione grazie alla Luna brillante e chiacchierona, e Venere romantica tre giorni in Pesci e poi appassionata in Ariete. Finale spettacolare grazie alla Luna piena nel segno il 10 febbraio.

Vergine – Prendete questo giorno con calma ed evitare di mettere troppe iniziative nel cantiere. Non è facile affrontare tutto questo quando Mercurio, Venere, Nettuno e Marte si mettono di traverso. Non avete sbagliato nulla, dovete semplicemente far passare l’ondata di nervosismo che si riversa anche nella sfera sentimentale.

Previsioni di martedì 4 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna e Sole, Venere e Marte vi sostengono. Con Mercurio potete avviare qualche iniziativa pratica che v’interessa in modo particolare. Luna-Gemelli dona emozioni in viaggio, incontri.

Scorpione – Mercurio positivo in Pesci facilita il dialogo e vi aiuta ad affrontare questioni finanziarie e del patrimonio di famiglia. L’odierna Luna eccitante per l’amore si oppone a Marte e quadra Venere, un cocktail che fa innamorare.

Sagittario – Anche se avete quattro pianeti contro, non è la fine del mondo! Luna e Venere mandano frecciate alla donna del segno. L’uomo, invece, sente di più le pressioni di Mercurio-Nettuno in Pesci, che non aiutano nelle operazioni matematiche con il denaro. Le spese aumentano, fate attenzione.

L’oroscopo di Branko del 4 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Dovete capire qual è il progetto che v’interessa di più e quali sono le parole che non avete detto in amore, famiglia, lavoro. Ciò che conta in questa giornata è agire, poiché avete una bella possibilità di vincere. Giovedì non sarà così semplice perché la Luna toccherà la salute e Mercurio rivestirà il ruolo di farmacista.

Acquario – In questa giornata potrebbe arrivare un premio, sorpresa, gratifica inaspettata oppure un rimborso. Insomma, questi due giorni di Luna in Gemelli sono giorni di sorpresa.

Pesci – Con questa Luna in Gemelli avete un aspetto pallido, tutta aria e niente mare. Per fortuna, nel segno avete Venere ancora tre giorni. Basta tenere sotto controllo la salute e sarete pronti a incantare di nuovo le persone che pendono dalle vostre labbra. Ascoltate il vostro amore con attenzione.