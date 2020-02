Pasquale Laricchia risponde alle accuse di violenza dell’ex fidanzata

Pasquale Laricchia risponde, con prove ed interviste, alle accuse shock della sua ex Victoria Pennington. La donna, dagli Stati Uniti, lo aveva accusato di essere un uomo violento e di non rispettare assolutamente le donne. La confessione è arrivata subito dopo aver visto la reazione dell’ex compagno alle battute poco felici di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis.

Pasquale Laricchia era violento, la confessione di Victoria

Le parole della giovane americana sono state molto dure nei confronti dell’ex Pasquale Laricchia. Le accuse, pesantissime, lo descrivono come un uomo possessivo, geloso, violento.

La donna racconta di aver conosciuto Pasquale all’età di 17 anni quando lui, invece, ne aveva 28. Sin da subito l’uomo si sarebbe dimostrato violento e poco rispettoso. L’amore e la passione che li univa, però, erano più forti di tutto e per questo Victoria non aveva mai lasciato Pasquale.

La situazione sarebbe precipitata dopo la partecipazione della coppia alla terza edizione del Grande Fratello. In occasione di un attacco violento di Pasquale Laricchia, la giovane avrebbe perso i sensi per avvisare, poi, la famiglia di quanto stava succedendo. Finì lì la loro storia d’amore perché, come sostiene Victoria, ha scelto la sua vita.

La difesa di Pasquale

Pasquale Laricchia si è prontamente difeso da queste accuse che, se vere, sarebbero gravissime. Accompagnato da un grosso fascicolo di prove (che sarebbero prove della sua innocenza) Pasquale risponde a chi gli chiede perché Victoria dovrebbe accusarlo di un atto così infamante. “Per denaro”, risponde lui, dal momento che la ragazza gli dovrebbe una somma di quasi 100 mila euro.

L’accusa sarebbe, dunque, un modo di sviare l’attenzione per quel debito e portarla ad un atteggiamento di violenza che, secondo l’uomo, non ci sarebbe mai stato. A difesa della tesi di Victoria, però, arriva Lory Del Santo. Questa avrebbe ospitato Pasquale E Victoria all’interno della sua agenzia.

“Urlava ed era possessivo” avrebbe dichiarato la showgirl. Victoria non aveva, a quanto pare, nemmeno le chiavi dell’appartamento dato che le era impedito di uscire da sola. Una vera e propria mazzata per il personal trainer pugliese la cui posizione, a quanto pare, si aggrava.