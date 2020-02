GF VIP, Adriana Volpe demolisce Signorini in diretta: “È una trappola” fan in delirio

Ieri, lunedì 3 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. Tra gli avvenimenti più esilaranti c’è stato il momento in cui Antonella Elia ha appreso di essere stata probabilmente tradita dal suo fidanzato. Ciò che ha entusiasmato maggiormente i telespettatori, però, è il modo in cui Adriana Volpe ha demolito Alfonso Signorini e il suo scoop.

Su Twitter, infatti, i fan sono impazziti e si sono complimentati con l’ex conduttrice RAI per il modo in cui ha affrontato la vicenda ed ha comunicato la notizia alla sua coinquilina. Altro elemento interessante, però, è anche la reazione della Elia che, secondo molti, è stata alquanto falsa.

Adriana minimizza lo scoop di Signorini

Ad un certo punto della diretta, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ad Adriana Volpe di isolarsi dal resto del gruppo. In quel momento le ha mostrato le foto del presunto tradimento del compagno della Elia. Alla donna è stato assegnato l’arduo compito di comunicare la notizia alla sua compagna d’avventura. Adriana, senza perdersi di coraggio, ha esortato Antonella a raggiungerla in disparte e con calma le ha spiegato tutto.

La Volpe ci ha tenuto a precisare che le immagini non riprendessero nessun bacio e nessun tradimento vero e proprio. A suo avviso, infatti, si tratta solo di una trappola finalizzata a creare un po’ di scoop e rumors. La showgirl ha guardato terrorizzata la sua compagna per poi mostrarsi decisamente sollevata una volta capito che non fosse successo nulla di grave a nessuno.

Il web impazzisce per la Volpe

Ad ogni modo, i telespettatori hanno molto apprezzato le parole di Adriana Volpe e il modo in cui ha annichilito drasticamente lo scoop di Signorini. Numerosi utenti di Twitter si sono complimentati con lei ed hanno accusato il conduttore di essere disposto a inscenare qualunque gossip pur di generare un po’ di ascolti.

A lasciare maggiormente perplessi, però, ci ha pensato anche Antonella Elia che, quando ha scoperto che la donna in questione fosse l’ex del suo fidanzato, ha avuto una reazione teatrale. La donna, infatti, ha minacciato il suo compagno dicendogli di fargliela pagare, ma è sembrata una scena molto costruita.