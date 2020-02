Pago e Serena al GF VIP: clamoroso fuori onda di lui, che credeva di non essere ripreso

La storia che sta animando di più questa edizione del GF VIP è, certamente, quella tra Pago e Serena. I due ragazzi si sono finalmente ritrovati e adesso stanno vivendo la loro love story all’interno della casa più spiata d’Italia. La loro unione, però, sta facendo storcere il naso a un po’ di persone, sia concorrenti che non.

I telespettatori, infatti, saranno a conoscenza dell’espressione alquanto colorita con cui Fabio Testi ha definito il loro desiderio di dormire in capanna. Nel corso della diretta di ieri sera, la coppia è stata messa al corrente delle critiche e, se in diretta i due si sono mostrati molto tranquilli, completamente diverso si è rivelato un fuori onda.

Il fuori onda di Pago e Serena

I concorrenti del reality show sono ripresi costantemente dalle telecamere. Ad ogni modo, a volte capita di dimenticare questo particolare, oppure, di credere di essere in un posto non soggetto alle inquadrature. Questo è ciò che è accaduto ieri sera a Pago, il quale ha rivelato cosa pensano realmente lui e Serena delle critiche ricevute al GF VIP. Il ragazzo, in modo alquanto colorito e aggressivo, ha detto che ad entrambi non frega assolutamente nulla di ciò che pensa la gente.

Il loro unico obiettivo al momento è quello di viversi questa storia e seguire ciò che gli dice il loro cuore. Nell’esprimere questo concetto, però, il cantante è stato parecchio perentorio, dato che credeva di non essere ripreso dalle telecamere. Alcuni utenti di Twitter, però, hanno notato l’accaduto e non hanno potuto fare a meno di commentare la cosa sui social.

Critiche contro la coppia del GF VIP

Chi si è reso conto di questo clamoroso fuori onda di Pago e Serena al GF VIP si è scagliato contro la coppia. Se a loro due non importa nulla di ciò che pensa la gente, figuriamoci quanto possa importare di loro alle altre persone. Con questo inaspettato autogol il cantante sembra essersi giocato malissimo le carte che avrebbero potuto condurlo verso la vittoria.

Inoltre, anche i concorrenti della casa hanno notato che, da quando è entrata la Enardu, il ragazzo ha smesso di essere allegro e socievole come era all’inizio. A quanto pare, dunque, la presenza della sua fidanzata non sta giovando molto al concorrente.