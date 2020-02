Maria De Filippi scoppia a piangere in diretta: la commozione è troppo forte

Maria De Filippi difficilmente piange in televisione

In queste ultime quattro settimane i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere Maria De Filippi alle prese con C’è Posta per Te, il people show che la tiene molto impegnata Infatti in un’intervista la conduttrice pavese ha dichiarato che questo è il suo unico programma che di occupa personalmente lei delle varie storie.

In questo mese ne abbiamo visto di vicende commoventi, tuttavia Queen Mary è rimasta sempre tutta di un pezzo. Solo sabato scorso, durante la lettura di una lettera aveva un po’ la voce rotta. Infatti in tutti questi anni difficilmente l’abbiamo vista in lacrime in televisione. Una delle poche volte è accaduto un po’ di tempo fa, ovvero quando è stata ospite dalla collega Caterina Balivo.

Le lacrime a Vieni da me di Caterina Balivo

Intervistata a Vieni da me, Maria De Filippi aveva espresso il suo grande desiderio di diventare presto nonna. Ricordiamo che da oltre un ventennio la moglie di Maurizio Costanzo è un punto fermo della televisione italiana, non per questo è considerata la Regina.

In quell’occasione la padrona di casa di Uomini e Donne ha fatto una lunga chiacchierata con le gemelline Camilla e Corinne nello spazio chiamato Tè delle Principesse.

La donna ha confessato di essere appagata dal lavoro che fa, tuttavia le manca qualcosa, avere un nipotino che le gira in casa. Poi con le lacrime agli occhi e visibilmente commossa ha detto che le piacerebbe tanto avere delle nipotine come loro, riferendosi alle piccole conduttrici di Vieni da me.

Maria De Filippi e le altre occasioni in cui si commuove

Un’altra trasmissione nella quale ogni tanto Maria De Filippi si commuove è Tu si que vales, il varietà di successo del sabato sera di Canale 5. A seconda delle esibizioni, ma soprattutto della storia raccontata del concorrente di turno, la conduttrice pavese scava nel profondo per conoscerli al meglio. Mentre ad Amici è Uomini e Donne Queen Mary è più tranquilla e a volte rigorosa.