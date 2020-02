Grande Fratello VIP, chi sono i nominati al televoto fino al 10 febbraio?

Andrà in onda il prossimo 10 febbraio la decima puntata del Grande Fratello VIP. Saranno al televoto, per una settimana intera, i nominati della puntata di ieri sera che sono, in tutto, quattro. Vediamo un po’ più da vicino chi sono e perché sono stati votati dai propri compagni.

Grande Fratello VIP, le nominations palesi

I primi a decidere chi nominare sono i concorrenti che Alfonso Signorini chiama nella stanza super LED. Si tratta di Michele, Pago, Paolo, Paola, Adriana, Barbara, Patrick e Fabio. Otto inquilini che dovranno nominarsi tra loro dal momento che i rimanenti, in qualità di preferiti, sono immuni dalla nomination. Serena Enardu, entrata da pochi giorni nella casa, non è ancora nominabile.

Sono 30 i secondi in cui gli 8 VIP devono decidere chi, tra loro, mandare al televoto. Il più votato, alla fine, sarà Fabio Testi che riceverà in totale 3 nominations da Pago (che sostiene di essersela presa per il commento sulla “capanna”), da Paolo (che lo vede poco partecipativo in casa) e da Paola (che non vi ha legato).

Al secondo posto Barbara con 2 nominations da parte di Adriana (che si aspettava un confronto che non vi è stato) e di Patrick (che la definisce troppo superba). Una nomination va a Patrick (da Michele), una ad Adriana (da Barbara) e una a Paolo (da Fabio).

Grande Fratello VIP: le nominations dei preferiti

Le nominations dei preferiti si svolgeranno, invece, in confessionale e saranno segrete. A ricevere più voti sarà, di nuovo, Fabio che verrà votato da Andrea Montovoli (perché russa), da Antonella (con la stessa motivazione) e da Licia (perché non aiuta nelle mansioni domestiche).

Due voti, invece, andranno ad Adriana da parte di Aristide che la definisce troppo dedita al calcolo e di Antonio che vuole fare una cortesia a Rita Rusic. “Almeno qualcuno mi vuole bene” commenta la donna dallo studio. Una nomination a testa, invece, per Barbara (da Andrea Denver), per Patrick (da Clizia), per Pago (da Fernanda).

I nominati della settimana

In definitiva, dopo le nominations, sono in 4 i concorrenti che finiscono al televoto. Si tratta di Fabio Testi (con un totale di 6 voti), Adriana Volpe e Barbara Alberti (con 3 voti ciascuna). A questi si unisce Michele Cucuzza, finito direttamente in nomination in quanto meno salvato dal televoto di ieri sera.

Chi uscirà lunedì 10 febbraio? Lo scopriremo in diretta in occasione della nuova puntata del Grande Fratello VIP.