Incidente per Barbara Alberti: sbatte contro un vetro, ma il GF VIP censura (VIDEO)

Il Grande Fratello VIP sta regalando grandi soddisfazioni ai telespettatori, anche se non mancano le critiche per alcune decisioni prese dalla produzione. Tra queste, quella che ha generato maggiori dissensi ha riguardato la concorrente donna più anziana della casa. Stiamo parlando di Barbara Alberti, che ieri ha avuto un brutto incidente che le telecamere non hanno mandato in onda.

La puntata di ieri del reality show è stata alquanto movimentata. Ad ogni modo, tra i vari avvenimenti ce ne sono stati alcuni che non sono stati ripresi dalle telecamere. Tuttavia, gli utenti attentissimi di Twitter hanno notato e prontamente condiviso sui social.

L’incidente di Barbara Alberti

Molti telespettatori hanno notato che, in questo GF VIP, la produzione sembra “proteggere” alcuni concorrenti. Tra questi, la prediletta sembra essere Barbara Alberti. La scrittrice, infatti, nella scorsa settimana ha accusato un malore per il quale è stata costretta ad abbandonare temporaneamente la casa.

Il suo malessere, però, sembrerebbe essere durato giusto il tempo di far annullare il televoto. Secondo molti, dunque, potrebbe essersi trattato solo di uno stratagemma per rimanere ancora un po’ in casa.

In ogni caso, se quello dell’altra volta potrebbe essere stato un malore inscenato, ieri sera Barbara Alberti ha avuto un vero incidente che, tuttavia, la produzione non ha mandato in onda. La scrittrice, infatti, si trovava in giardino con alcuni coinquilini quando, non rendendosi conto del vetro che separa l’interno dall’esterno dell’abitazione, ci ha sbattuto contro. (Continua dopo il video)

BARBARA ALBERTI HA SBATTUTO CONTRO IL VETRO ⚰️⚰️⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/qhf7tGRPBv — Patty (@PattyCastiello) February 3, 2020

Nulla di grave per la concorrente

La concorrente ha preso una botta molto forte sulla fronte al punto da generare parecchia preoccupazione nei suoi coinquilini. Con lei erano presenti Carlotta Mggiorana, Michele Cucuzza ed altri e tutti si sono mostrati in pensiero per lei. Barbara Alberti, dopo l’incidente, si è portata la mano sulla testa in segno di dolore ed in seguito ha tranquillizzato i suoi compagni d’avventura.

Per fortuna, non si è trattato di nulla di grave e la concorrente ha rimediato solo un bernoccolo sulla fronte. Data l’entità dell’infortunio, quindi, la produzione del GF VIP potrebbe aver deciso di non dare affatto peso alla vicenda.