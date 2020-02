Amici 19: Nicolai provoca Javier, è scontro tra i due ballerini

Nicolai continua a creare malumori nella scuola. Questa volta il ballerino si è scontrato con Javier. Ecco che cosa è successo

Amici 19: Nicolai e Javier, scontro nella sala relax

Lunedì 3 febbraio è andato in onda su Canale 5 il daytime di Amici 19 dove i telespettatori hanno potuto vedere che cosa è successo dopo la puntata del sabato. Nicolai continua a creare malumore e scontri nella scuola. Ma andiamo per ordine. Nicolai, durante lo speciale del sabato, ha ottenuto la maglia verde.

Questo, inevitabilmente, ha creato disappunto negli altri concorrenti che hanno visto Nicolai accedere al Serale dopo una settimana mentre loro sono nel programma da novembre. In sala relax Javier ha detto a Martina che secondo lui non si meritava la maglia in quella puntata, ma dopo aver dimostrato quanto vale nelle prossime settimane.

Nicolai ha sentito che Javier stava parlando di lui ed è andato ad affrontarlo, gonfiando il petto e sfidandolo. Gli ha detto che fa il buono con tutti ma è falso e va a nascondersi come i topi. Javier, per evitare di arrabbiarsi e commettere ancora errori, è uscito dalla sala relax per poi tornare con il ghiaccio sulla mano. Evidentemente ha sfogato il suo nervosismo colpendo qualcosa con il pugno.

Nicolai ha continuato a sfidarlo, a chiedergli che cosa non gli va bene di lui e a quel punto è intervenuto Valentin fermando il ballerino e dicendogli che non può parlare in quel modo a Javier, con quel tono. Nicolai si è arrabbiato ancora di più. Tuttavia, Javier ha mantenuto la calma e ha sfogato tutto con un pianto liberatorio sostenuto dai suoi compagni.

Tutti contro Nicolai

Quasi tutti si sono avvicinati a Javier per sostenerlo, per calmarlo e tranquillizzarlo. Nel commentare la vicenda Karina ha espresso la sua opinione su Nicolai. La ballerina non sopporta il nuovo arrivato. Ogni volta con lui non si può parlare e crea scompiglio e nervosismo con tutti. Martina, Talisa, Giulia, Jacopo e non solo, erano d’accordo con lei.

D’altra parte, Valentin ha continuato a parlare con Nicolai e spiegargli che la competizione ci sta ma non occorre parlarsi in quel modo. Nulla da fare, Nicolai non intende cambiare il suo modo d’essere per persone che non sanno nulla e che non possono dirgli nulla sulla danza.

Verso il Serale

I posti per il Serale in questa edizione sono soltanto 10. Per il momento indossano la maglia verde Nicolai, Nyv, Gaia, Giulia, Valentin e Javier. Questo significa che mancano solamente 4 posti. Chi riuscirà ad accedere al Serale?