“Vergogna, evita di fare il buffone…”: Luca Laurenti nella bufera, il gesto ad Avanti un altro! non piace [FOTO]

Allungate le puntate di Avanti un altro!

Continua senza sosta la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un altro!, il popolare game show del preserale di Canale. Visto il grande successo che riscuote ogni anno, Mediaset ha premiato l’intera squadra allungando di altri dieci appuntamenti. Quindi non più 100, bensì 110.

In questo primo mese il quiz tv ha raccolto dei risultati strabilianti avvicinandosi di molto in termini di share alla concorrenza agguerrita de L’Eredità di Flavio Insinna. Oltre al divertimento, però, i conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno scatenato una serie di polemiche per una irregolarità nel gioco finale.

Il gesto di Luca Laurenti non piace ai telespettatori

Qualche giorno fa, ma in questo caso nella fase centrale del gioco, Luca Laurenti ha messo di nuovo in grosse difficoltà un concorrente di Avanti un altro!. Come tutti ben sanno il Maestro non è proprio abile nel parlare, completamente l’opposto di quando canta.

Ma il clou è arrivato giorni prima, ovvero quando Paolo Bonolis ha deciso di credergli il posto nella parte finale del game show. Negli ultimi 10 minuti del programma il campione di turno è chiamato a rispondere a 21 domande per portarsi a casa il montepremi. Ma in quell’occasione, la seconda nell’arco di 15 giorni, il cantante ha provocato solo caos.

Luca Laurenti pesantemente criticato sul web: ecco il motivo

Visto la sua poca dimestichezza con le parole, Luca Laurenti ha messo in difficoltà il campione. Oltre a perdere tempo scherzando con Paolo Bonolis, il montepremi accumulato scorreva vertiginosamente verso lo zero. Risultato finale disastroso, il concorrente se ne è andato a casa con un pugno di mosche in mano.

L’atteggiamento di Paolo Bonolis e del suo caro amico non è piaciuto per niente al popolo del web che non ha perso tempo ad esprimere il proprio dissenso sui social network. Nel profilo personale Instagram di Laurenti, ad esempio, un utente si è scagliato contro di lui utilizzando dei termini abbastanza forti. Ecco la lamentela di un internauta: