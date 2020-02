Carlotta Maggiorana lascia il GF VIP perché sta male, ma Rita Rusic svela il vero motivo

Erano giorni, ormai, che Carlotta Maggiorana stava male e paventava la volontà di lasciare la casa del GF VIP. La ragazza aveva confessato di sentire troppo la mancanza dei propri cari e di non stare bene fisicamente. Durante la diretta di ieri sera, la protagonista è stata più esplicita nel rivelare come stesse, ma la verità non sembra essere questa.

Dopo aver ufficializzato il suo abbandono definitivo, infatti, Rita Rusic ha preso la parola ed ha svelato il vero motivo della decisione della Miss. L’ex gieffina ha spiegato di aver avuto una conversazione molto significativa con la ragazza prima che venisse eliminata.

Carlotta Maggiorana confessa i suoi problemi

Questa edizione del GF VIP sembra sia caratterizzata da molti intrighi. Sono diversi gli avvenimenti inspiegabili che stanno generando parecchie domande nei telespettatori. Tra questi, particolare attenzione è stata data alla situazione di Carlotta Maggiorana. Ieri la ragazza era al televoto, ma il pubblico ha deciso di salvarla. Questa decisione l’ha lasciata impietrita, dato che non vedeva l’ora di uscire.

I vari coinquilini hanno spiegato al conduttore i problemi della Miss, al punto che Signorini ha preso una decisione. Alfonso ha parlato in privato con la diretta interessata e le ha chiesto di spiegare cosa le stesse accadendo. La ragazza ha detto di avere degli attacchi di panico poiché si sente come una farfalla sotto un bicchiere di plastica.

Rita Rusic racconta una versione diversa

In poche parole, ha avuto degli attacchi di panico alquanto forti che l’hanno spinta ad avere la sensazione di mancanza di ossigeno. Per lei, dunque, proseguire questa esperienza era praticamente impossibile. Per tale ragione, anche sotto consiglio del conduttore, ha deciso di abbandonare definitivamente il reality show. Una volta ufficializzata questa decisione, i presenti in studio hanno commentato la vicenda.

Rita Rusic è intervenuta ed ha chiarito di aver avuto una conversazione privata con Carlotta Maggiorana nella quale la ragazza le avrebbe fatto una confessione. Nel caso specifico, la Miss pare le abbia confessato di avere difficoltà a dormire in casa a causa dei rumori e del russare degli altri coinquilini. Purtroppo per lei, quando non riesce a dormire, perde la testa. Sarà davvero questa la reale motivazione?