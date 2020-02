Grande Fratello Vip: Antonella Elia si sfoga nella notte dopo aver visto le foto del suo fidanzato con l’ex

Antonella Elia ha scoperto che il suo fidanzato è stato paparazzato con un’altra donna. Nella notte si è sfogata su questo con alcuni suoi coinquilini

Grande Fratello Vip: Antonella Elia tradita dal fidanzato?

Il Grande Fratello Vip a volte sa essere molto crudele. Alfonso Signorini lo ripete continuamente e anche nella scorsa puntata, andata in onda lunedì 3 febbraio, il reality non si è smentito. Il conduttore ha chiamato Adriana Volpe per farle vedere delle foto che sarebbero uscite a breve sul settimanale Nuovo.

In quel servizio, un’esclusiva di Riccardo Signoretti, si vede Pietro, il fidanzato di Antonella Elia, in compagnia di una donna bionda con cui parla, si abbraccia e si tiene per mano. Adriana ha tranquillizzato Antonella e, apparentemente anche lei non sembrava aver dato molto peso alla cosa.

Poi, però, da sola con Alfonso Signorini, Antonella ha potuto guardare le foto e il conduttore le ha svelato l’identità di quella donna bionda. Si tratta di Fiore Argento, la sorella di Asia, nonché ex di Pietro. Antonella si è arrabbiata molto e ha detto che la farà pagare cara al suo compagno. Ha poi cercato di sdrammatizzare dicendo di voler fidanzarsi nella Casa con Aristide Malnati. Tuttavia, nella notte è tornata a parlarne.

Lo sfogo di Antonella Elia nella notte

Al termine della puntata Antonella Elia è tornata a parlare di quello che ha visto. La showgirl spera che Pietro abbia incontrato Fiore per lavoro, ma anche se fosse ci vede qualcosa di strano. Lui le ha sempre vietato di mantenere rapporti con i suoi ex, quindi come mai c’è stato questo incontro proprio quando lei è chiusa dentro la Casa del Grande Fratello Vip?

Serena e Pago le hanno fatto presente che adesso Fiore avrà la possibilità di andare nei programmi di Barbara D’Urso e avere un po’ di visibilità. Antonella ha detto che aspetterà di avere altre notizie anche se non crede che la produzione faccia tornare Pietro per parlare con lei dal momento che è appena andato a trovarla la settimana scorsa.

Tuttavia, lei vuole prendersi tutto il tempo per riflettere anche se poi è curiosa di sapere le giustificazioni del suo compagno. La Elia non ha nascosto il fatto che se c’è una cosa di cui è gelosa sono proprio le ex fidanzate.