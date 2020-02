Uomini e Donne, Paolo e Angela dopo due anni dalla scelta: le bellissime dediche d’amore social della coppia

A distanza di due anni dalla scelta, Paolo e Angela hanno scritto delle bellissime dedica d’amore sui social

Uomini e Donne: la storia d’amore tra Paolo e Angela continua a gonfie vele

Paolo Crivellin era stato un tentatore di Temptation Island e subito dopo la redazione di Uomini e Donne l’ha scelto come nuovo tronista. Il suo percorso non è stato facile per il carattere molto chiuso di Paolo. Maria De Filippi più volte si è fermata a parlare con lui per cercare di far andare meglio le cose.

Dopo un trono molto movimentato, alla fine, Paolo ha deciso di scegliere Angela Caloisi e tra loro è iniziata una bellissima storia d’amore. Non è una coppia social come tante altre. Infatti, sono sempre stati molto riservati riguardo la loro storia e i loro sentimenti.

Tuttavia, in occasione di una convivenza e dei due anni dal giorno della scelta sia l’ex tronista che l’ex corteggiatrice hanno deciso di sbilanciarsi un po’ di più scrivendo dediche reciproche, e non solo, sui social. Ecco qui di seguito nell’articolo le dichiarazioni degli ex volti di Uomini e Donne.

Il post di Paolo Crivellin

Paolo ha deciso di abbattere, almeno per un giorno, la sua timidezza e riservatezza per quanto riguarda i sentimenti e gli affetti. Tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post facendo una bellissima dedica d’amore alla sua Angela in occasione del secondo anniversario di coppia.

Come potete leggere in parte dal post riportato qui sotto, Paolo ha parlato di Angela come una persona buona, comprensiva, disponibile. Angela ha lasciato tutto per andare a convivere con Paolo in una città nuova e si è abituata ai ritmi frenetici della sua vita. L’ex tronista con questo messaggio ha voluto ringraziarla per tutto quello che ha fatto per lui e dirle che si innamora di lei almeno due volte al giorno. (Continua dopo il post)

Inoltre, Paolo ha ricordato che il 3 febbraio, giorno della scelta, è anche il giorno in cui Angela è diventata zia e quel neonato sarà molto fortunato ad averla nella sua vita.

Il post di Angela Caloisi

Anche Angela ha deciso di scrivere un lungo messaggio su Instagram in occasione del loro secondo anniversario e della nascita del suo nipotino. Per lei il 3 febbraio è una data davvero importante.

Come ha scritto nel suo profilo Instagram, è diventata zia e due anni fa ha dormito per la prima volta sul petto di un ragazzo che poi è diventato l’amore della sua vita. Angela ha ammesso che il loro amore l’ha sorpresa perché non credeva potesse esistere e per lei la loro storia è perfetta. Insomma, un giorno davvero pieno d’amore.