Grande Fratello Vip, Carlotta si ritira e Ivan non ci sta: lo sfogo in puntata dell’ex tronista

Ivan Gonzalez ha confessato tutta la sua frustrazione per essere stato eliminato e ha lanciato una bella frecciatina la pubblico. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez eliminato dal reality

La settimana scorsa, nel televoto che vedeva contrapposti Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana, il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso di eliminare il modello spagnolo.

Chi ha seguito Ivan sa perfettamente che questo è stato un voto di protesta. Lui aveva decisamente una fan base più ampia di quella dell’ex Miss Italia, ma il comportamento dell’ex tronista non è piaciuto affatto.

Il motivo? Ivan ha deciso di non parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e della sua scelta Sonia Pattarino. Purtroppo per lui, il pubblico del reality è in gran parte lo stesso del dating show di Maria De Filippi.

Il comportamento di Ivan nella Casa, come se Sonia non fosse mai esistita, l’avvicinamento a Clizia Incorvaia, ha portato il pubblico a cambiare idea su di lui. Inoltre, si è lasciato sfuggire che con Sonia non c’era nulla e che entrambi sapevano che sarebbe finita. L’ex corteggiatrice, però, ha smentito categoricamente queste dichiarazioni.

La frecciatina di Ivan

Lunedì 3 febbraio è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip in cui non c’è stata nessuna eliminazione. Tuttavia, ad un certo punto, Carlotta Maggiorana ha palesato la sua decisione di abbandonare il reality.

L’ex Miss Italia non sta bene fisicamente da un po’ di tempo e anche a livello psicologico non sta vivendo bene quel contesto. Carlotta si è, quindi, ritirata ma a quel punto Ivan (seduto tra gli ex concorrenti) ha preso parola.

L’ex tronista ha detto che non gli sembra giusto quello che è successo perchè lui aveva voglia di rimanere nella Casa, farsi conoscere, aveva anche dei conti in sospeso con alcune persone e invece il pubblico ha fatto rimanere una persona che voleva andare via da tempo. Possibile che Ivan non si sia ancora reso conto che il suo comportamento (non del tutto sincero e trasparente) ha fatto arrabbiare anche quelli che prima lo sostenevano?

La versione di Sonia Pattarino

Sonia, anche se non è mai stata nominata da Ivan, ha detto la sua in più occasioni. Secondo lei era molto concentrato sulla sua carriera e l’ha lasciata per entrare nel reality da single e iniziare una storia d’amore.

Lui le diceva di amarla, ma poi i fatti hanno dimostrato altro. Da parte dell’ex corteggiatrice, invece, c’è stato un sentimento profondo e sincero e adesso è davvero molto ferita dall’atteggiamento del suo ex fidanzato.