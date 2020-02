Sapere chi è l’ex marito di Barbara Alberti? Un noto produttore cinematografico (FOTO)

Barbara Alberti è una delle concorrenti di punta di questa discutissima edizione del Grande Fratello Vip. Nata a Umbertide, in provincia di Perugia nel 1943, è una nota scrittrice, drammaturga, giornalista e conduttrice radiofonica.

Della sua vita privata, sappiamo ben poco ma grazie ad un’accurata ricerca abbiamo scoperto delle cose interessanti. In particolar modo ci siamo soffermati sulla sua vita sentimentale ed ecco cosa abbiamo scoperto.

Ecco Amedeo il marito di Barbara Alberti

Barbara Alberti ha avuto un’importante storia d’amore con un grande produttore e sceneggiatore. Si tratta di Amedeo Pagani. La sua carriera ha inizio negli anni ’60 e nel 2000 fonda la Classic film. L’uomo viene nominato per ben due volte ai David di Donatello con i film Lo sguardo di Ulisse nel 1996 e con il Garage Olimpo nel 2000.

La coppia si è conosciuta ad una manifestazione e tra i due è stato subito colpo di fulmine. La Alberti e Pagani hanno avuto anche due figli, Malcolm che è diventato giornalista e scrittore e Giorgia Samuela Pagani. (Continua dopo la foto)

Il rapporto con Amedeo dopo la rottura

Una vita di successi quella di Barbara Alberti e di tante soddisfazioni. La scrittrice ha raccontato durante la sua permanenza in casa in che rapporti oggi con il suo ex marito. L’amore che per anni li ha tenuti sotto lo stesso tetto con il tempo si è trasformato in profonda stima e amicizia, motivo per cui c’è stato l’addio.

Nonostante la separazione avvenuta dopo 10 anni di matrimonio entrambi hanno deciso di continuare a vivere nella stessa casa senza che nessuno desse fastidio a l’altro. La responsabilità verso i figli e l’amore per il proprio lavoro ha fatto si che continuassero a mantenere un rapporto sereno e duraturo nel tempo.

Oggi vediamo Barbara in una veste che nessuno si sarebbe mai aspettato. All’età di 76 anni, la Alberti ha deciso di regalarsi nuove emozioni e partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip. Una decisione che sembra aver fatto piacere anche ai suoi ragazzi ma in particolar modo al pubblico che la sostiene ed è letteralmente impazzito per la gieffina.