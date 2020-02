Colpo di scena a L’Eredità, Flavio Insinna incredulo: il clamoroso ritorno [FOTO]

A L’Eredità torna campione Alberto Tarable

La nuova settimana di programmazione de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno si è aperta con un clamoroso ritorno. Infatti, nel quiz tv capitanato magistralmente da Flavio Insinna è tornato campione Alberto Tarable di Alpignano.

Quest’ultimo era stato sconfitto da una concorrente donna ma lunedì sera, l’ingegnere elettronico e ricercatore Cnr è stato in grado di batterla. Quindi l’uomo ha affrontato la sua seconda Ghigliottina, ma in questo caso per un montepremi davvero sostanzioso, ovvero 210 mila euro.

Come la prima volta, nella scelta dei vocaboli il campione è stato costretto a dimezzare ben due volte. La parola che valeva 52.500 mila euro doveva avere un filo conduttore con: Natura, Prendere, Diretto, Scheda e Fisico. Tarable, però, non è riuscito a scrivere la parola Contatto perdendo il montepremi. Ma nella puntata odierna potrà riprovarci. (Continua dopo la foto)

Il nuovo regolamento del game show di Flavio Insinna non piace al pubblico

Dallo scorso settembre, ovvero da quando ha preso il via la 18esima edizione de L’Eredità, i telespettatori hanno visto un cambio di regolamento molto sostanzioso. Nello specifico se il campione perde ma arriva al Triello, la nuova regola gli dà la possibilità di giocare nuovamente dalla puntata seguente.

Un cambio che non è piaciuto a gran parte del pubblico del game show lamentandosi del fatto che si vedono sempre le solite facce. Intanto prosegue il grande successo a livello d’ascolti da parte del programma condotto da Flavio Insinna. Infatti la settimana scorsa ha raggiunto un nuovo record stagionale arrivando a sfiorare il 30% di share.

Ascolti tv di ieri, lunedì 3 febbraio 2020 del game show L’Eredità

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.649.000 spettatori (21%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.355.000 spettatori (25.4%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.841.000 spettatori con il 16.9% di share e Avanti un Altro! 4.204.000 con il 20.6% di share. Flavio Insinna continua a battere il quiz tv condotto da Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti.