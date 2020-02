Juan Luis Ciano choc: “Voleva una cosa strana, la verità sul perché non sono andato a letto con Gemma Galgani”

Juan Luis Ciano torna a parlare di Gems

A distanza di un mese esatto dalla sua esclusione dal Trono over di Uomini e Donne, Juan Luis Ciano è tornato a tuonare contro Gemma Galgani. L’odontotecnico napoletano si era presentato nel dating show di Maria De Filippi con lo scopo di corteggiare la dama torinese. Ma poi quest’ultima gli ha dato il ben servito perché ha iniziato a sospettare che il cavaliere era interessato a ben altro, ovvero la popolarità e visibilità.

In una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine, l’italo-venezuelano ha detto che ha voluto veramente bene a Gems ed è rimasto molto male per come è andata a finire. Secondo lui la nemica di Tina Cipollari ha distrutto ogni sentimento che ha provato per lei, facendolo in pochissimi minuti.

Le ragioni dell’allontanamento da Gemma Galgani

Gemma Galgani al parterre senior di Uomini e Donne si lamentava del fatto che Juan Luis non fosse passionale con lei. A distanza di quattro settimane l’ex cavaliere ha deciso di rivelare un aneddoto molto particolare. Nello specifico ha detto che durate la serata che ha trascorso nella Capitale, dove lui l’ha accolta con grande tenerezza, c’è stato un momento di forte passione con la dama torinese.

Stando al suo racconto, tutto ha preso inizio con un ballo dopo cena: si sono scambiati un bacio che non era affatto a stampo. Il napoletano ha precisato che a lui non piace rivelare le sue cose intime, in quell’occasione ha frenato perché non gli sembrava opportuno andare oltre quel bacio. Dopo quel fatto Ciano si è un po’ raffreddato diventando restio nei suoi confronti.

Juan Luis Ciano parla della figlia e dei lutti che ha subito

Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Juan Luis ha svelato le vere ragioni che lo hanno portato ad essere più freddo con Gemma Galgani. Si tratta di una questione delicata che riguarda la sua famiglia. In pratica l’ex cavaliere ha una figlia di 18 anni con la quale non ha un dialogo da diverso tempo.

Lei va al liceo, quindi i suoi compagni di classe vedendo il Trono over hanno iniziato a parlare male. Infine ha attaccato nuovamente la dama piemontese dicendo di averlo fatto soffrire molto. Ha ricordato di aver perso una figlia e una sorella e per un po’ di tempo è stato pure in coma. Per lui Gems l’ha trattato come se fosse l’ultimo degli uomini.