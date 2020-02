Striscia la Notizia mette nei guai Nathalie Caldonazzo: “Non lo faccio più, scusatemi…”

Grande successo del tg satirico Striscia la Notizia con Salvo Ficarra e Valentino Picone

Da oltre 32 anni Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci si occupa di smascherare i furbetti, portare alla luce delle truffe e naturalmente col tempo si sono aggiunte anche tutte le altre rubriche. Dallo scorso 7 gennaio 2020 dietro il famoso bancone ci sono Ficarra e Picone, i due attori comici palermitani che da oltre 15 anni sono una coppia fissa nel programma di Canale 5.

Da quando ci sono loro due gli ascolti hanno subito un aumento d’ascolti avvicinandosi moltissimo a I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus. Ma ritornando alle truffe nelle ultime ore ne è stata svelata un’altra. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Riproduzione di orologi costosi e brand blasonati: Striscia la Notizia smaschera un mercato online

Nel servizio realizzato Chiara Squaglia, i telespettatori di Striscia la Notizia hanno visto orologi quasi perfetti. In poche parole erano una fedele riproduzione di brand blasonati (Rolex) e, naturalmente, molto costosi.

In poche parole il tg satirico di Antonio Ricci si è occupato del business dei falsi venduti su internet. Si tratta di un mercato florido che spesso utilizza degli influencer e personaggi del mondo dello spettacolo per farsi pubblicità, utilizzando in particolar modo Instagram e Facebook.

Chiara Squaglia ‘tira le orecchie’ Nathalie Caldonazzo

Come accennato prima, a rendere nota la truffa è stata Striscia la Notizia che ha pizzicato, tra i tanti personaggi dello spettacolo che si sono prestati, anche Nathalie Caldonazzo. Ricordiamo che quest’ultima è una nota attrice, anche prima donna del Bagaglino e in estate ha partecipato a Temptation Island Vip 2.

L’inviata del tg satirico di Antonio Ricci, Chiara Squaglia, è riuscita a raggiungere la nota soubrette per chiedere spiegazioni: “Non sapevo che non si potesse fare, ho sbagliato”, ha detto la donna a sua difesa davanti. Dopo aver ricevuto la strigliata, la Caldonazzo ha fatto un appello a tutti i telespettatori, ovvero di non comprate orologi falsi.