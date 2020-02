Chiara Ferragni, figuraccia epocale “Porta in faccia all’influencer” (FOTO)

Due di picche per Chiara Ferragni: il pizzaiolo Francesco Martucci non le offre una sala riservata ed è polemica

Brutte notizie per Chiara Ferragni che ha ricevuto un due di picche. Infatti, la fashion blogger più famosa del mondo, aveva chiesto al titolare della pizzeria “I masanielli” di Caserta, Francesco Martucci, di avere una sala privè all’interno della pizzeria. In pratica, avrebbe telefonato all’eccentrico pizzaiolo che rientra ai primi posti del top pizza 50.

Voleva uno spazio riservato per consumare la pizza. In pratica, aveva fatto questa richiesta perché non voleva stare in un locale troppo affollato. Ebbene, nonostante la conversazione tra i due pare sia stata abbastanza tranquilla con tanto di ringraziamenti, alla fine il pizzaiolo ha deciso che non era il caso di procedere in questo modo.

Infatti, ha spiegato che non era possibile in quanto il locale è aperto a tutti e la pizzeria non ha un privé. Martucci ha spiegato a Chiara che per lui clienti vengono trattati tutti allo stesso modo e quindi, non c’era bisogno di fare questo locale riservato nella sua pizzeria. (Continua dopo la foto)

Pubblico diviso sulla richiesta di Chiara Ferragni

Il due di picche a Chiara Ferragni è stato più che sonoro. Infatti, il pizzaiolo ha spiegato anche con un post su Facebook che lui tratta i clienti tutti uguali e quindi non c’era la possibilità di affittarle un privé, visto che la sua pizzeria non lo prevede.

Molti si sono lasciati andare ad offendere l’influencer perché aveva fatto questa richiesta. Invece, lui alla fine ha spiegato che la richiesta di avere un privè poteva essere anche legittima, ma di fatto il locale non ha a disposizione una sala del genere.

Le accuse e il dubbio sullo scherzo

Tra i followers, c’è anche chi ha parlato di qualcosa di differente. Infatti secondo un follower del pizzaiolo Francesco Martucci, ci sono dubbi sulla telefonata. Potrebbe anche non trattarsi di Chiara Ferragni. L’influencer è partita ieri per Los Angeles, quindi la richiesta di utilizzare una sala privata della pizzeria a Casera, forse non è stata reale, ma frutto di uno scherzo.

Qualunque sia la verità, quello che è certo è che il pizzaiolo ha deciso di non dare lo spazio privato nemmeno all’influencer più famosa di tutto il mondo. Questo ovviamente ha diviso il pubblico dei seguaci sui social network che da una parte erano d’accordo con la bella esperta di moda, dall’altra parte, invece con il pizzaiolo che ha difeso il trattamento per i suoi clienti.