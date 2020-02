Sabrina Ferilli per l’attrice fine dell’incubo, finalmente questo brutto periodo è finito. Cosa è successo?

Sabrina Ferilli: finisce un incubo per l’attrice romana perseguitata da uno stalker “mandato dagli alieni”

Finisce un incubo per Sabrina Ferilli. L’attrice è stata per più di 5 anni perseguitata da uno stalker. Si tratta di Carlo Neri, che diceva che doveva accoppiarsi con lei, glielo stavano ordinando gli alieni. Per la bella attrice sono stati momenti pieni di terrore nonché molto difficili, ma per fortuna il trauma è finito.

Infatti l’uomo è stato condannato per stalking e dovrà scontare un anno di reclusione. Daniela Cento, Pubblico Ministero del tribunale di Roma, aveva chiesto per l’uomo la pena di tre anni e 3 mesi, ma alla fine, il giudice ha deciso per una condanna molto più lieve. Dopo aver trascorso l’anno in carcere potrà essere reintegrato nella società ma intanto sarà finalmente garantita la sicurezza per Sabrina.

Sabrina Ferilli e il suo incubo

In diverse occasioni Sabrina Ferilli aveva raccontato dell’incubo che stava vivendo. Tutto era iniziato nel 2014 quando l’uomo che si era detto Fan della bella attrice, aveva provato ad avvicinarla. Addirittura, andava sotto casa sua con regali, fiori, con delle serenate. Però il problema è che man mano tutto è diventato molto difficile da gestire. Residente della provincia di Viterbo, ha iniziato a pedinarla e renderle la vita davvero molto difficile.

Ad un certo punto si ritrovava l’uomo praticamente dovunque. Sia negli studi televisivi, che sotto casa, che al bar. In qualunque posto si recava, lui c’era. Ecco perché alla fine l’attrice aveva deciso di denunciarlo. Del resto l’uomo aveva detto di essere attratto particolarmente della Ferilli proprio perché gli ufo gli avevano detto che lui doveva accoppiarsi insieme a lei.

Il delirio dello stalker

In più occasioni Carlo Neri aveva detto all’attrice Romana che gli alieni la stavano mandando a unirsi sessualmente con lei. Per Carlo Neri, si trattava di un obbligo per fare in modo che la razza umana potesse sopravvivere. Chiaramente quando Sabrina Ferilli ha sentito queste parole ha temuto il peggio e le cose sono ben presto degenerate.

Infatti, in un episodio, l’uomo ha spinto l’attrice e l’ha strattonata fino a quando le hai un certo punto ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti. Nel 2019 lo ha denunciato e ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo e né tantomeno di chiedere un risarcimento per i danni che ha subito.