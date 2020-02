Ilary Blasi, nelle vesti di casalinga “ravioli fatti in casa” (FOTO)

Ilary Blasi casalinga sui social network si riprende mentre fa i ravioli con nonna Marcella

Ilary Blasi in casa come una casalinga qualsiasi. Aspettando l’inizio dell’Isola dei famosi, di cui lei probabilmente sarà la conduttrice, ha deciso di trascorrere un weekend tra le mura domestiche provando qualche ricetta.

Infatti, la presentatrice trentottenne, si è divertita a fare la pasta in casa insieme a sua nonna Marcella. Un momento davvero esilarante pubblicato anche sui social network per dimostrare quanto lei sia appassionata di cucina. Infatti, insieme a sua nonna hanno deciso di realizzare dei ravioli fatti in casa secondo l’antica ricetta. È proprio nonna Marcella infatti che ha deciso di accompagnare Ilary in questa sfida di cucina.

Già nella scorsa edizione del Grande Fratello vip, la conduttrice aveva stupito tutti indossando una parrucca diversa ad ogni puntata: in quella occasione, aveva spiegato che si era ispirata proprio a sua nonna. (Continua dopo la foto)

Ilary Blasi e il legame con sua nonna Marcella

Il legame tra Ilary Blasi e sua nonna Marcella è molto forte. In diverse occasioni aveva spiegato che l’idea di utilizzare le parrucche veniva proprio dalla donna. Inoltre, non ha mai nascosto la sua grande passione per una donna che la ispira molto.

Proprio mentre lei si stava divertendo in cucina a fare i ravioli, sui social è stato ripreso suo marito Francesco Totti che invece era insieme a sua figlia più piccola Isabel. I due stanno disegnando e trascorrono insieme un momento di tranquillità e di relax.

Spazi di vita privata sui social

La vita privata di Ilary Blasi molte volte finisce sui social network perché la donna è particolarmente seguita dal pubblico della rete. È evidente che ad oggi è diventata un po’ una prassi condividere ogni particolare momento.

Dall’altro canto però, c’è da dire che è bello vedere dei personaggi così famosi poi nella loro quotidianità e vederli anche in relazione alla propria famiglia. Non è un caso infatti, che sono stati tantissimi i commenti positivi per incoraggiare la sfida culinaria della bella ex letterina.

In più, rappresenta, insieme a Francesco Torri, una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Intanto, elle prossime settimane dovrebbe iniziare L’isola dei famosi e probabilmente Ilary prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. Non vi è ancora ufficialità rispetto a questa decisione, però quasi tutti sono concordi sul fatto che probabilmente sarà lei a condurre questa trasmissione diventata Cult