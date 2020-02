Amici 19, Nicolai e Timor: la ‘vendetta’ dell’insegnante nei confronti del ballerino

Timor Steffens non sembra lasciar perdere l’affronto di Nicolai nella scorsa puntata di Amici 19. Ecco che cosa ha fatto l’insegnante di ballo

Amici 19: la ‘vendetta’ di Timor Steffens su Nicolai

Se ricordate bene, sabato scorso in occasione della puntata pomeridiana di Amici 19 con Maria De Filippi, Nicolai ha mancato fortemente di rispetto a Timor Steffens. Quest’ultimo stava spiegando come mai in una prova della sfida a squadre ha preferito Talisa invece di Nicolai e il ballerino gli ha chiesto da quanto tempo è in Italia e di iniziare a parlare in italiano.

Se in puntata Timor ha lasciato perdere, poi sui social si è lasciato andare ad uno sfogo. Secondo lui il talento da solo non basta se poi si ha un comportamento immaturo e ignorante.

Non solo, ma anche in queste ore il coreografo ha pubblicato un post che sembra ancora una chiara frecciatina a Nicolai. Traducendo dall’inglese, il suo messaggio diceva che “non conta come sei stato educato, quanto talento hai, quanto ricco o figo ti senti, ma è come tratti le persone che dice tutto”. (Continua dopo il post)

Non solo, ma Timor ha deciso di assegnare una coreografia di hip hop a Nicolai che è davvero molto difficile. Tuttavia, il ballerino non si è lamentato e ha lavorato in sala con gli assistenti per impararla al meglio. Come andranno le cose tra loro nelle prossime puntate di Amici 19? Per il momento tra i due non c’è stato nessun confronto.

Nicolai al Serale: la polemica del web

Nicolai è entrato da 10 giorni nella scuola di Amici 19 ed è già uno dei concorrenti del Serale. Il ballerino è riuscito subito ad ottenere la maglia verde al contrario di chi sta nel programma da novembre.

Per questo nel web è nata una grande polemica. Non solo, ma anche il comportamento arrogante e spesso irrispettoso del ballerino porta la maggior parte delle persone a non volerlo nel talent e a non capire perché non venga preso nessun provvedimento nei suoi confronti.

Tutti contro Nicolai

L’arrivo del ballerino nella scuola ha scombussolato gli animi di tutti. Nicolai è sempre in conflitto con qualcuno dei ragazzi, minaccia di sfidarli e di farli andare a casa. Inoltre, anche con insegnanti esterni e interni (come con Timor) si dimostra molto irrispettoso alzandosi e lasciando la lezione perché “si dicono solo stupidaggini”.

Voi che cosa ne pensate di Nicolai? La reazione di Timor e l’assegnazione di una coreografia così difficile come “vendetta” nei suoi confronti è giusta?