Silvio Berlusconi, conoscete la figlia Eleonora? È la copia di Veronica Lario [FOTO]

Eleonora Berlusconi non ama molto far parlare di sè. A differenza dei fratelli, Luigi e Barbara è sempre stata molto meno sotto ai riflettori e alla luci della ribalta e non ha mai amato stare al centro del gossip. Per questo, è probabilmente la meno conosciuta della famiglia.

Chi è la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario

Nonostante abbia un carattere molto schivo, inevitabilmente è anche lei balzata agli onori del gossip per alcune sue frequentazioni, una fra tutte quelle con il modello Guy Binns: i due, che si sono conosciuti durante una sfilata a Milano nel 2011, sono stati paparazzati insieme su una spiaggia caraibica intenti a scambiarsi tenere effusioni.

La loro conoscenza si è trasformata in qualcosa di più e dal loro sentimento sono nati tre bimbi, Riccardo Binns e Flora e Artemisia, nata in Australia, nona nipotina dell’ex Premier. In questi ultimi mesi, però, alcuni rumors hanno parlato di una presunta crisi in atto tra la rampolla e l’aitante modello di origine britannica con cui ha costruito una meravigliosa famiglia. Al momento i diretti interessati, che vivono e lavorano a Londra, non hanno confermato ne smentito il chiacchiericcio.

La somiglianza con la mamma

Eleonora Berlusconi, 34 anni, è davvero bellissima. In molti sostengono che sia la fotocopia perfetta di mamma Veronica Lario: stessi occhi, stessi lineamenti, portamento elegante e raffinato. In effetti le due donne sono davvero due gocce d’acqua. Ed è proprio con lei che ha un rapporto speciale, fatto di condivisione e unità. (Continua dopo la foto)

Cosa fa nella vita

La secondogenita di Silvio Berlusconi, dopo essersi specializzata in Business management alla St. John University di New York, ha seguito uno stage in una televisione americana. Successivamente ha preferito ritornare a casa, in Italia, per dedicarsi all’azienda di famiglia. Ha lavorato in Mediaset per molti anni.

Inoltre, dal 2013, si occupa dell’ente benefico Fondazione Milan Onlus. Nel 2014 è stata anche eletta consigliere delegato della Holding Quattordicesima. E’ legatissima ai suoi due fratelli: Luigi (che tra poco convolerà a nozze) e Barbara, sorella maggiore.