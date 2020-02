Caterina Balivo, svelato l’arcano: ecco perché indossa solo costumi interi

Caterina Balivo indossa solamente dei costumi interi: per quale motivo?

Dopo anni alla guida di Detto Fatto, da un paio di stagioni Caterina Balivo è alla guida di Vieni da me, il contenitore televisivo che va in onda ogni pomeriggio su Rai Uno. Oltre al piccolo schermo la conduttrice napoletana è anche molto attiva sui social network, soprattutto sul suo account Instagram.

Lì la professionista posta delle foto e clip che riguardano il lavoro, ma anche la famiglia e il tempo libero. Osservando i vari scatti postati dall’artista partenopea, i suoi follower hanno notato un dettaglio. Per quale motivo Caterina indossa sempre dei costumi neri e mai dei bikini? A svelare la ragione ci ha pensato lei stessa.

La conduttrice di Vieni da me confessa il perché

Chi segue da sempre Caterina Balivo sui social network sa perfettamente che non indossa mai bikini quando va in vacanza al mare. Incuriosito da questo particolare, un follower sotto una foto della conduttrice di Vieni da me glielo ha chiesto senza giri di parole. E chi pensava che la’artista napoletana non avrebbe mai risposto si spaglia, la replica è arrivata puntuale.

L’ex padrona di casa di Detto Fatto ha rivelato di indossare sempre costumi interi perché non le piace per niente la sua pancia. Secondo lei, infatti, nel suo addome ci sono troppe smagliature e della ciccia in eccesso. Una clamorosa rivelazione che ha lasciato a bocca aperta tutti i seguaci della bella partenopea, abituati a vederla sempre elegante e in forma nelle sue trasmissioni.

La reazione del popolo del web

Di fronte alle sue inaspettate rivelazioni su Instagram molti follower l’hanno rincuorata affermando che non è vero che ha del grasso alla pancia. E se in tanti le hanno fatto i complimenti non potevano mancare le solite critiche da parte dei cosiddetti leoni da tastiera.

Un detrattore in particolare ha preso di mira il lato B della padrona di casa di Vieni da me considerandolo piatto. E a proposito di haters, qualche giorno fa in occasione della morte di Kobe la Balivo è stata pesantemente offesa per un post commemorativo sul social.