Grande Fratello Vip: Carlotta Maggiorana torna sui social, il messagio ai fan

Carlotta Maggiorana dopo essersi ritirata dal reality è tornata sui social. Ecco che cosa ha scritto ai suoi fan

Grande Fratello Vip: Carlotta Maggiorana dopo il ritiro torna attiva sui social

Lunedì 3 febbraio è andata in onda la nona puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Quest’ultimo aveva annunciato all’inizio della serata che non ci sarebbe stata nessuna eliminazione.

Infatti, il concorrente meno votato tra quelli al televoto era semplicemente il primo al televoto della settimana prossima. Tuttavia, ad un certo punto, Carlotta Maggiorana ha detto di voler abbandonare il programma.

Alfonso le ha fatto vedere il suo “best” all’interno della Casa più spiata d’Italia, lei ha ringraziato di cuore per la bellissima esperienza ma continuava ad avere degli attacchi di panico e a non dormire. Anche secondo i suoi compagni d’avventura la cosa più giusta da fare era quella di tornare a casa.

L’ex Miss Italia è uscita dalla porta rossa dopo aver salutato tutti i suoi coinquilini, molti di loro in lacrime per essersi affezionati molto a lei. Già dal giorno dopo Carlotta ha scritto un messaggio sul suo profilo Instagram per i suoi 81mila followers.

Il messaggio di Carlotta

Pubblicando una bellissima foto di lei, Carlotta ne ha approfittato per dire ai suoi followers che le sono mancati molto e ha ringraziato tutti quelli che l’hanno sostenuta. Per lei il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza intensa, ricca di emozioni che l’hanno resa più forte e le hanno fatto capire le cose importanti della sua vita, in particolare l’amore per la sua famiglia dalla quale voleva tanto tornare. (Continua dopo il post)

Nel web c’è stata dell’ironia su di lei indicandola come una concorrente anonima che non ha lasciato il segno. Non è, però, colpa sua se Alfonso Signorini non le ha mai dedicato spazio durante le prime serate. Inoltre, se tanti concorrenti hanno parlato bene di lei e hanno avuto le lacrime agli occhi quando ha deciso di ritirarsi un motivo ci sarà, che cosa ne dite?

La frecciatina di Ivan Gonzalez

Quando Carlotta si è ritirata, Ivan Gonzalez dallo studio ha detto la sua opinione. Ovviamente nessun pensiero di consolazione o di empatia, ma lui voleva sottolineare il fatto di essere stato mandato a casa dal pubblico quando aveva ancora voglia di rimanere nel reality. Mentre Carlotta, al televoto con lui, è stata salvata quando in realtà aveva intenzione di abbandonare il programma già da tempo.