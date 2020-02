Soleil Sorge e Jeremis Rodriguez: storia finita a causa di un tradimento? Parla l’ex naufraga

Soleil Sorge è tornata a parlare del rapporto con Jeremias Rodríguez affrontando l’argomento ‘tradimenti’. Ecco le dichiarazioni dell’ex naufraga

Soleil Sorge e Jeremias Rodríguez: l’ombra del tradimento

Soleil Sorge e Jeremias Rodríguez si sono conosciuti nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi. Lui l’aveva cercata su Instagram qualche mese prima provandoci, ma lei non lo aveva considerato molto.

Invece, nel reality, in cui entrambi sono entrati a programma iniziato lo stesso giorno, è scoppiata la passione. Dal primo incontro hanno iniziato a baciarsi appassionatamente e hanno trascorso diverse notti sull’Isla Bonita condividendo momenti molto intimi.

Dopo sette mesi di alti e bassi, litigi e riappacificazioni, Soleil e Jeremias hanno deciso di lasciarsi definitivamente e qualcuno ha messo in giro la voce che ci fossero stati dei tradimenti alla base di questa rottura. Pare che le cose non siano proprio così.

Soleil chiarisce: ‘Nessun tradimento’

Stiamo per rivedere Soleil Sorge in televisione, in particolare a Pechino Express, con la madre. Per l’occasione Riccardo Signoretti l’ha intervistata e attraverso le pagine di Nuovo Tv l’ex naufraga è tornata a parlare della sua relazione con Jeremias.

Soleil ha dichiarato che non c’è stato nessun tradimento, ma che la storia è finita per incompatibilità. La decisione è stata sua, ma anche Jeremias era d’accordo. Ora lei sogna di avere accanto una persona “psicologicamente affidabile” e non ha smesso di credere nell’amore nonostante le tante storie andate a finire male.

Le storie d’amore di Soleil

Soleil è diventata popolare (anche se già lavorava accanto ai vip) per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Quest’ultimo, alla fine del suo trono, l’ha scelta, ma tra loro è andata avanti solamente per qualche mese.

Infatti, quando lui ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, lei lo ha lasciato con una lettera e ha iniziato una relazione con il rivale di trono di Luca, Marco Cartasegna.

Anche questa storia non è andata per il verso giusto e dopo quasi un anno Marco e Soleil si sono lasciati. Se con Luca è rimasto del risentimento, con Marco sembra che lo stato d’animo sia più disteso. Chi sarà il prossimo fidanzato dell’irriverente Soleil Sorge?