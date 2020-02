Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto oggi 62 anni, il gesto di Carlotta Mantovan fa discutere

Oggi Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni

Sono trascorsi quasi due anni da quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciato e il ricordo della sua morte è ancora vivo. Il conduttore de L’Eredità veniva a mancare la notte del 26 marzo 2018 all’ospedale Sant’Andrea della Capitale, in seguito ad una emorragia cerebrale.

A dare la tragica notizia era stata la moglie Carlotta Mantovan con la figlia Stella e il fratello Fabio. Oggi è un giorno speciale per loro, ma nello stesso tempo triste. Infatti il 5 febbraio l’artista romano avrebbe compiuto 62 anni.

La morte del conduttore romano ha segnato tutti

La prematura è tragica morte di Fabrizio Frizzi ha provocato tanta sofferenza a tutti coloro che gli volevano bene, ma anche ai telespettatori che lo seguivano da anni in televisione. A detta di tutti, il marito di Carlotta Mantovan era apprezzato dai suoi colleghi e lui non provava gelosia ed antipatia per nessuno. La sua dolce metà e la figlioletta Stella hanno perso una parte di loro sentendo sempre di più la mancanza di Fabrizio.

Quest’ultimo oltre ad essere un marito affettuoso è un padre premuroso, per loro era pure un punto di riferimento. La ricorrenza del suo 62esimo compleanno ha fatto sì che in tanti, persone comuni e personaggi dello spettacolo lo hanno ricordato sui vari social network.

Carlotta Mantovan continua a mantenere il silenzio

Il 5 febbraio è una data molto importante per tutti i fan di Fabrizio Frizzi. Infatti già di primo mattino sui social sono apparsi dei messaggi per il compianto conduttore anche se quest’ultimo è morto da un paio d’anni. E Carlotta Mantovan? A quanto pare presentatrice di Tutta Salute ha preferito rimanere in silenzio per il secondo anno consecutivo.

Con molta probabilità il dolore per la scomparsa del marito è ancora molto forte per scrivere un messaggio commemorativo sui social network. Nonostante sia passato del tempo da quel 26 marzo 2018, la giornalista fa ancora fatica ad affrontare questa vicenda. Al momento la donna si dedica esclusivamente alla figlia Stella e insieme condividono l’amore per i cavalli.