Uomini e Donne, anticipazioni 5 febbraio 2020: Mattia molla Anna, Samuel nel mirino

Secondo appuntamento del parterre senior di U&D

Oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio 2020, alle 14:45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne. Gli spoiler che ha mostrato Witty Tv, rivelano al pubblico che Anna Tedesco sarà lasciata dal cavaliere Mattia.

Mentre Samuel Baiocchi sarà pesantemente accusato da ben tre dame del parterre senior di non sapere cosa vuole. Poi i telespettatori avranno modo di vedere anche la seconda parte della gara di ballo che è iniziata ieri pomeriggio tra Gemma Galgani e altri personaggi del Trono.

Spoiler Trono over: Mattia chiude con Anna

Gli spoiler della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, svelano che Anna Tedesco sarà chiamata al centro del parterre da Maria De Filippi. La dama bionda si ritroverà faccia a faccia con Mattia a sette giorni esatti dal loro ultimo confronto in studio.

Ebbene sì, lui deciderà di troncare la conoscenza con la dama a causa della scenata che lei ha fatto nei suoi confronti durante la passata sfilata. Chi non lo ricorda, la Tedesco su è accomodata sulle gambe di lui provocando lo visto che aveva solamente una vestaglia. Ovviamente Anna rimarrà molto delusa ma nello stesso tempo comprenderà la sua decisione.

Infatti non si opporrà al cavaliere che ha conosciuto per circa un paio di settimane. A quel punto prenderà la parola Valentina Autiero che si scaglierà contro Mattia. Nello specifico non crederà alla sua sincerità affermando che non è mai stato veramente interessato a lei.

Uomini e Donne: Samuel nel mirino di Tina, Aurora e Alessia

Le anticipazioni della puntata di oggi del parterre senior di Uomini e Donne, svelano anche che un altro cavaliere sarà messa in discussione la sua credibilità. Stiamo parlando di Samuel Baiocchi che verrà attaccato ferocemente. Infatti oggi pomeriggio 5 febbraio 2020 sia l’opinionista Tina Cipollari che tre dame del Trono over avranno qualcosa da rimproverare all’uomo.

Cosa? La vamp frusinate insieme a Aurora e Alessia, accuserà Samuel di non sapere cosa vuole davvero. Secondo le tre donne, le conoscenze del protagonista dei senior finiscono dopo pochissime esterne. Ecco il video spoiler: