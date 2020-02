Lory Del Santo la rivelazione pazzesca su un flirt con un vip

Rivelazione pazzesca di Lory Del Santo, la showgirl conferma di essere stata con un super vip, si tratta di George Harrison dei Beatles

In un’intervista rilasciata a Giorgio Lauro Lory Del Santo ha fatto una rivelazione pazzesca. La showgirl e attrice non ha mai raccontato certe cose della sua vita e sono tanti i lati oscuri che nessuno conosce.

Soprattutto riguardo ad un certo periodo della sua vita ci sono dettagli inediti che non ha mai confessato. In quest’intervista però lo ha fatto, e ha detto delle cose incredibili, che risalgono a quando lei era impegnata con Eric Clapton.

In altre interviste la Del Santo non aveva mai parlato di tradimenti e vicende del genere accadute mentre lei e Clapton. E non aveva neanche mai confessato dettagli riguardanti la crisi fra lei e il compagno dopo la morte del figlio Connor. Ogni volta aveva soffermato la sua attenzione sul chitarrista, ed era sempre andata oltre.

Lory Del Santo ha avuto un flirt con George Harrison

Nell’intervista con Giorgio Lauro Lory si è lasciata andare e ha rivelato che in passato è stata impegnata nientemeno che con George Harrison dei Beatles. Il loro incontro avvenne in Giappone, nella città di Hiroshima.

All’epoca, ovvero dopo la morte del figlio di Lory, lei ed Eric stavano attraversando un momento di crisi profonda. I due non riuscivano più ad andare d’accordo e qualcosa fra loro si era rotto. Harrison in quel periodo era impegnato in un tour proprio con Eric, il suo compagno.

Clapton tradì Lory con quella che allora era la moglie di Harrison, Patty Boyd. Da quella strana situazione nacque la relazione con George, che fu breve ma intensa. La showgirl ha detto che sono stati insieme tre giorni e a cercarla è stato proprio George Harrison.

Lory e George insieme per tre giorni

Lory ha rivelato di essere stata corteggiata da Harrison proprio mentre lei stava tentando di rendere più stabile il suo rapporto con Eric. George sapeva come conquistare una donna e per lei ha fatto chiudere persino la piscina dell’hotel.

Lory Del Santo ha confessato di aver fatto l’amore con lui in acqua, poi George le ha fatto un massaggio ai piedi. Alla fine sono passati nella suite. Originaria di Povegliano Veronese, Lory nel 2018 ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip 3’ ed è stata opinionista a ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’.