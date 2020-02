Festival di Sanremo 2020, prima serata, stravince Fiorello

Il Festival di Sanremo 2020 è stato protagonista, nelle ultime settimane, di tantissime indiscrezioni. Gli attacchi mediatici, in particolare, non sono mancati nei confronti del conduttore Amadeus, accusato di sessismo.

La prima serata, nonostante la bufera che lo circonda e i diversi inviti al boicottaggio, è andata in onda ieri 4 febbraio. Vediamo le prime pagelle: chi la spunterà tra Fiorello, Amadeus e Tiziano Ferro?

Festival di Sanremo 2020, Fiorello stravince la prima serata

Protagonista indiscusso della prima serata del Festival di Sanremo 2020 è stato Fiorello. L’attore siciliano ha divertito ed intrattenuto il pubblico sia in teatro che a casa. E lo ha fatto con lo spirito che lo contraddistingue e con quella bravura che in pochi sanno dimostrare. Non è sbagliato affermare che, soprattutto grazie a Fiorello, il Festival ha esordito bene.

Ironia e divertimento sono alla base della sua introduzione. Fiorello appare vestito da prete ed esordisce con l’invito ai presenti a scambiarsi un segno di pace come si fa in chiesa. Inizia, poi, a difendere Amadeus “Ha fatto di tutto per mettersi contro tutti”, esclama. “Una moria di ospiti, tra cui Monica Bellucci, scappati manco fossero elettori 5 Stelle”. Un’ironia divertente che a molti è piaciuta, ad altri meno. Ma in un momento come quello attuale, in cui il Festival era nella bufera, l’intervento di Fiore merita un bel 10.

Festival di Sanremo 2020, Amadeus merita il 7

A parte gli inutili quanto inopportuni scivoloni del pre Festival, Amadeus è apparso sul palco molto emozionato. Calcare il palcoscenico dell’Ariston come conduttore della manifestazione canora più importante in Italia è un compito importante. Una missione che Amadeus ha saputo portare a casa benché le canzoni di ieri sera, per molti, siano apparse più deludenti del previsto. Il voto in pagella? Un 7 appare meritato.

Tiziano Ferro e le sue lacrime

La partecipazione di Tiziano Ferro come ospite fisso è stata tra le più emozionanti degli ultimi anni a Sanremo. Canta 3 brani, di cui 2 cover e si emoziona fino a steccare con “Almeno tu nell’universo”, il bellissimo brano che Mia Martini portò a Sanremo nel 1989. La prima volta che un uomo dedica questo brano ad un uomo. Votazione finale 7.