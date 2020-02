Oroscopo Branko 5 febbraio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 5 febbraio annuncia interessanti novità. Cancro molto convincente in amore. Giornata pesante per il segno Vergine, invece, per i nativi dei Pesci si prospetta un grande febbraio. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 5 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Quando decidete di raggiungere un obiettivo, un guadagno, una o più persone, nessuno riesce a fermarvi. Luna in Gemelli è una vostra collaboratrice privilegiata, vi insegna trucchi per convincere gli altri dell’importanza delle vostre idee.

Toro – Siete ossessionati alla concretezza. Oggi fino ai prossimi giorni, dovete sapere che i contatti che Urano forma con altri pianeti sono tutti positivi. Mercurio porta innovazione, Venere vi rende seducenti, Saturno s’interessa sulla costruzione e per Nettuno la vita è musica. Infine, Giove vi dona molta forza, soprattutto negli ambienti non abituali.

Gemelli – Ormai da qualche settimana non siete solo aggressivi e intolleranti, ma diventate anche passionali, possessivi, gelosi. Venere rende le donne vulnerabili ma allo stesso tempo disponibili all’amore. Non fidatevi delle rassicurazioni in campo professionale, poiché Nettuno è molto ambiguo.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Nel campo professionale non riuscite ad avere le considerazioni che meritate. Qui sembra che tutti sappiano molto cose su di voi. L’uomo delle stelle consiglia di lasciarli parlare. Dalla vostra parte avete Mercurio e Venere che vi spronano a presentare i vostri progetti e iniziative in modo convincente. Come sapete fare in amore.

Leone – L’opposizione del Sole crea problemi con la legge, si consiglia di controllare bene i documenti. Nonostante tutto, avete ancora la possibilità di guadagnare, condividere le vostre prospettive con gli amici fidati. Entro il 21 marzo dovete riportare l’ordine.

Vergine – Anche in questa giornata la Luna è pesante. Dovete affrontare questo mercoledì senza ansia e fretta di concludere o incassare. L’aspetto Sole e Urano è molto interessante, infatti, annuncia l’arrivo di nuovi investimenti. Se c’è una lotta in campo lavorativo, combattete magari questa volta vincerete. Ora la vostra vita è piena di sorprese.

Previsioni di mercoledì 5 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Mercurio in Pesci porta significati positivi per l’attività professionale, lavoro, affari, studio. Marte in Sagittario favorisce le conquiste e le intese passionali. Fino a venerdì dovete tenere sotto controllo la salute.

Scorpione – Luna in Gemelli e l’ottima postazione dei pianeti vi rinnovano sia psicologicamente e sia fisicamente. Sollecitato da 6 pianeti, Urano vi dà la possibilità di concludere dove vi sembra necessario. Giornata ideale per fare anche manovre d’amore.

Sagittario – Luna opposta in Gemelli vi rende dei provocatori. L’ansia del matrimonio può causata da un’indisposizione che vive l’altro partner. Non è la giornata ideale per le conquiste, rimandate tutto nel weekend. La salute risente delle vostre preoccupazioni.

L’oroscopo di Branko del 5 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Nettuno in Pesci invita a non trascurare la salute. Fate quello che avete programmato senza ansia, riuscirete a ottenere risultati sperati in ogni campo. Occupatevi degli affari, lavoro, speculazioni ma non dimenticatevi l’amore.

Acquario – La generosità della Luna in Gemelli vi fa innamorare. Sfruttate questo malizioso influsso lunare per fare una sorpresa al vostro amore. L’uomo delle stelle consiglia di fare passeggiate di buon passo, un po’ di footing. L’uomo del segno deve essere in forma per accogliere Saturno, a breve.

Pesci – Nel mese di gennaio avete accumulato tanto stress ma ciò che conta in questa giornata è ritrovare una buona forma. Venere nel segno vi rende un po’ fanciulli, guardate il mondo con gli occhi di un bambino. Allo stesso tempo sapete essere grandi e coraggiosi nelle imprese professionali. Questo febbraio sarà un grande mese.