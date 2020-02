Maria De Filippi, le lacrime per la perdita improvvisa, poi la rivelazione: “Lascerò uno dei miei programmi”

Maria De Filippi si commuove per i suoi genitori

Qualche settimana fa, in occasione della pausa natalizia dei suoi programmi, Maria De Filippi ha accettato di farsi intervistare da Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione la conduttrice pavese si è commossa perché ha ricordato i suoi genitori. La moglie di Costanzo ha detto che perdere suo padre è stata tosta perché non era pronta.

Era un uomo molto dolce e coccolone ed è morto a causa di un brutto male. La professionista Mediaset ha versato qualche lacrima per la madre, affermando che anch’essa era dolcissima e forte. Inoltre ha parlato del suo matrimonio dove c’erano tantissimi fotografi e quale sua trasmissione preferisce di più, C’è Posta per Te e Amici. Mentre su Uomini e Donne potrebbe lasciare il classico.

Queen Mary preferisce il Trono over di U&D

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha chiesto a Maria De Filippi quale Trono preferisce a Uomini e Donne, il classico o l’Over? La conduttrice pavese non si è sottratta a tale domanda, anzi senza giri di parole ha affermato che preferisce il parterre senior. Per quale motivo? La trasmissione che riceve più critiche è senza ombra di dubbio U&D.

Queen Mary ha rivendicato la sua conduzione, altrimenti se tenesse conto a tutte le cose negative che dicono sul programma avrebbe già smesso di farlo. Quindi la moglie di Maurizio Costanzo è orgogliosa della sua ‘creatura’ che dal lunedì al venerdì tiene incollati più di tre milioni di telespettatori.

Maria De Filippi lascia il Trono classico?

Paragonando i due Troni di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha detto che i due format sono completamente differenti per l’età dei protagonisti. In quello classico si va dai 18 ai 30 anni massimo, mentre per l’over dai 35 in su. Tronisti e corteggiatori possono conoscersi con delle esterne limitate, mentre nel parterre senior dame e cavalieri si possono conoscere liberamente nella vita di tutti i giorni.

Quindi lei preferisce molto di più il secondo facendo tale battuta: “Per il Trono Classico pensano troppo a quello che accade sui social e si fanno condizionare perdendo naturalezza”. A dimostrazione di tutto ciò sono pure gli ascolti che premiano sempre il Trono senior.