Angela Di Iorio, com’è oggi l’ex dama del trono over?

Gli appassionati del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ricorderanno certamente Angela Di Iorio. L’ex dama del trono over aveva abbandonato la trasmissione perché si era sentita denigrata ed attaccata. Ma com’è, oggi, la 70enne napoletana?

Angela Di Iorio, la bufera a Uomini e Donne

Angela Di Iorio era arrivata nel 2018 a Uomini e Donne. Sin da subito la sua partecipazione aveva destato un leggero clamore nel pubblico ed aveva sollevato dubbi da parte degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo i più, infatti, la donna non era arrivata in trasmissione per cercare l’amore ma per trovare un uomo a cui svuotare il portafoglio.

Una vera e propria bufera quella in cui si è trovata la Di Iorio. La dama, però, aveva in effetti dimostrato molte volte una certa preoccupazione per il tenore di vita del proprio futuro compagno. Più volte si è recata nella città dell’uomo che stava conoscendo per vedere come egli vivesse e dove. Atteggiamento che, molto probabilmente, nasceva per un istinto a cercare la sicurezza ma che tutti hanno interpretato come la voglia di trovare un uomo ricco.

La ciliegina sulla torta è arrivata con l’ultimo uomo conosciuto da Angela Di Iorio, Benny. Costui l’ha dipinta come una che “sembra più vecchia dell’età che ha”. L’uscita, in lacrime, dal programma era inevitabile.

L’ex dama di Uomini e Donne, com’è oggi

Ad un anno dall’abbandono di Uomini e Donne, Angela Di Iorio continua a postare spesso foto e post sui social. La vediamo sempre circondata dai suoi cari, in particolare dai suoi tre figli e dai suoi nipoti a cui è molto legata e con cui adora trascorrere le giornate.

Nonostante, comunque, sia trascorso quasi un anno dall’addio al dating show di Mediaset, la Di Iorio non cambia idea rispetto alle passate interviste. “In molti mi hanno chiesto di tornare, ma tornerò solo se Maria mi chiederà scusa”. Diverse volte, infatti, la donna si è scagliata contro la padrona di casa definendo denigratorio il suo comportamento. La donna dubita altamente che ciò accadrà mai per cui un suo ritorno a Uomini e Donne è praticamente impossibile.