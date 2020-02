“Sei stata tu…?”: Loredana Lecciso, la frecciata a Romina Power dopo la caduta di Al Bano [FOTO]

Al Bano e Romina Power si esibiscono a Sanremo 2020: standing ovation per loro

Martedì sera milioni di italiani erano in attesa di vedere la tanto attesa esibizione di Al Bano e Romina Power alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La storica coppia non gareggiava ma era presente alla kermesse canora solo come ospiti d’onore.

Dopo la quasi caduta dalle scale del cantautore di Cellino San Marco, quest’ultimo e l’ex moglie si sono esibiti con un medley che raccoglieva quattro loro celebri brani. Una performance che è stata accompagnata da una standing ovation da parte del pubblico in sala.

Subito dopo i due artisti hanno cantato ‘Raccogli l’attimo’, la canzone inedita scritta appositamente per loro da Cristiano Malgioglio. E mentre i due ex coniugi si esibivano a Sanremo 2020, da casa Loredana Lecciso si divertiva a condividere su IG.

La frecciatina velenosa di Loredana Lecciso su IG

In molti hanno letto le iniziative di Loredana Lecciso come delle vere e proprie frecciatine velenose nei confronti della rivale Romina Power. Infatti l’ex soubrette salentina, che di solito non posta delle Stories in tarda serata, durante l’esibizione della storica coppia si è scatenata a condividere delle foto e clip che parlavano della quasi caduta del cantautore pugliese.

In uno scatto chiedono alla donna se è stata lei a gufare riferendosi alla rivalità con la cantante statunitense. Per caso la Lecciso ha provato un po’ di gelosia nel vedere il suo ex compagno felice al fianco della Power? (Continua dopo le foto)

Le varie frecciatine tra Loredana Lecciso e Romina Power

Non è la prima volta che Loredana Lecciso e Romina Power si scambiano delle frecciate a distanza. Si solo tramite social o interviste, perché le due ex donne di Al Bano sono anni che non hanno un confronto di persona. E se l’ex soubrette salentina più volte a teso la mano alla rivale dicendo di essere disposta a sotterrare l’ascia di guerra, la cantante americana non ha mai risposto a questo appello.